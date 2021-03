The Voice USA: Ariana Grande è la nuova coach

Ariana Grande, dopo aver scalato le classifiche mondiali con le sue hit e aver fatto record d’incassi con i suoi album, sbarca in TV come giudice del seguitissimo talent americano “The Voice”. A dare il grande annuncio ai suoi fan è stata la stessa popstar con un post su Twitter:

“Sorpresa! Sono molto emozionata, onorata ed eccitata di unirmi a Kelly Clarkson, John Legend e Blake Shelton nella prossima stagione di The Voice”.

La cantante non è nuova nel mondo televisivo, ma questa volta la vedremo in veste di coach al posto di Nick Jonas dei Jonas Brothers, che abbandona il programma dopo ben tre edizioni.

Questo è sicuramente un momento importante per la star americana: oltre a questa nuova avventura sul piccolo schermo, presto convolerà a nozze con l’agente immobiliare di lusso Dalton Gomez coronando il suo sogno d’amore, ma i successi non sembrano finiti. Da qualche giorno, infatti, è stata pubblicata la Deluxe Edition del suo sesto album “Positions” con all’interno quattro tracce inedite, compreso il remix di “34+35” ft Doja Cat e Megan Thee Stallion.