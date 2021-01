“Il divorzio tra Meghan ed Harry? Perché non è un pettegolezzo…”

Una nuova bufera si abbatte sulla famiglia reale inglese. Il 2020 anche per i Windsor è stato un anno da dimenticare, non solo per le problematiche legate al Covid-19.

Al centro di tutta una lunga serie di malumori, come al solito, ci sono Meghan Maghan e il Principe Harry. I due ex duchi di Sussex che hanno deciso di voltare le spalle alla corona e vivere felici a Los Angeles, ancora aggi non riescono a trovare la propria dimensione. E, soprattutto, ancora non riescono a mettere a tacere i malumori che serpeggiano in famiglia. La lontananza non ha di certo aiutato, anzi i dissidi si sono acuiti sempre più. La vita però non scorre serena e tranquilla neanche per Meghan e Harry. L’amore tra di loro pare essere finito da tempo e tira aria di divorzio. Sono voci queste che circolano già da un bel po’ di tempo. Non hanno mai avuto conferme, ma se sulla questione si esprime anche Antonio Capranica, allora un fondo di verità potrebbe esserci.

Il giornalista Rai, corrispondente da Londra, da sempre si è interessato dei menage familiari dei Windsor e, molto spesso, ha espresso pareri e previsioni su quanto sarebbe potuto accadere tra le mura di Palazzo. In un’intervista che è stata pubblicata su Oggi, si è espresso in merito al rapporto tra Meghan Markle e il Principe, confermando i rumor che da tempo hanno fatto il giro della rete. Secondo Caprinica presto o tardi gli ex duchi divorzieranno.

“Non si tratta solo di pettegolezzi – esordisce l’esperto -. La notizia che popolerà i giornali sarà quella del divorzio tra la Markle e Harry. Il Principe tornerà a casa da solo, la sciando la ex moglie in America con il figlio – aggiunge -. Non sarà una scelta repentina, ma accadrà prima di quanto pensiamo”. Da quel che sembra, Harry potrebbe lasciare Meghan a Los Angeles solo perché in quel mondo dorato della città degli Angeli lui si sente fuori posto. “Stravede per il piccolo Archie ma gli manca il suo mondo –continua l’esperto-. Sente la mancanza di casa. Cosa c’entra un principe inglese con il mondo di Hollywood?”. E poi aggiunge: “Il divorzio non è un pettegolezzo. È nell’aria da tempo. Tra di loro c’è molta tensione e la grande notizia che sconvolgerà questo 2021 sarà proprio quella del divorzio”, conclude. Non resta che attendere l’evolversi della situazione.

Carlo Lanna, ilgiornale.it