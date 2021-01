“Michelle Hunziker è severa e oppressiva”: parola di chi la conosce molto bene…

È sempre sorridente e solare in pubblico. Ma nel privato, non è tutto rosa e fiori…

Michelle Hunziker è severa e oppressiva. O almeno lo è stata. Così la descrive chi la conosce bene. Non certo un o una hater, ma al contrario una persona che la ama da pazzi, ricambiata: la figlia Aurora Ramazzotti. La primogenita della showgirl e di Eros Ramazzotti, rispondendo alle domande dei follower nelle storie di Instagram parla a cuore aperto della sua adolescenza e del rapporto di allora con mamma Michelle, che oggi ringrazia per la durezza di allora.

“UNA FIGLIA COME ME… LA BASTONEREI” – “Ora la ringrazio per avermi educata così e se mia figlia dovesse essere come ero io, probabilmente la bastonerei”, dice Aurora riconoscendo che Michelle (che ha appena festeggiato 44 anni) come mamma era “molto severa e io bramavo libertà, ero ribelle e avrei fatto di tutto per trasgredire le regole”.

“LA PSICOTERAPIA MI AIUTA” – Aurora parla anche di psicoterapia (“Mi sta aiutando tanto”) e di un periodo difficile, superato grazie ai genitori: “Ho sofferto la cattiveria e la falsità della gente, i canoni di bellezza della società e l’opportunismo. Ma ho solo da ringraziare i miei genitori per avermi trasmesso le loro passioni e avermi insegnato a essere forte”, ha raccontato la conduttrice 24enne, reduce dal contagio da coronavirus. “Credo fosse il prodotto di un anno emotivamente impegnativo, un mese di Covid e l’incertezza di ciò che ci aspettasse. Ora sto decisamente riprendendo forze”.

Oggi.it