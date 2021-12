Gli utenti di TikTok hanno svelato un grande errore di editing in Don’t Look Up

La scena che non ci doveva essere, ma che c’è, nella pellicola con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence

Nonostante un cast eccezionale (con nomi quali Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Ariana Grande e Cate Blanchett), un budget astronomico e una promozione colossale, il film Netflix Don’t look up sta facendo discutere (soprattutto su Twitter) per numerosi motivi, dalla storia, alla critica nei confronti della società moderna. Tra i motivi ce n’è anche un altro: uno stranoerrore di editing commesso dal regista Adam McKay.

A smascherarlo è stato un utente di TikTok, il quale ha condiviso una clip estrapolata dalla pellicola affermando che dopo un’ora, 28 minuti e 10 secondi compare per circa tre o quattro fotogrammi, insieme a Chalamet e Lawrence, l’intera troupe del film (con tanto di mascherine). La storia, ricordiamo, ruota attorno a due scienziati che scoprono l’esistenza di una cometa che si sta dirigendo a grande velocità verso la Terra, una volta che l’asteroide entrerà in collisione con il nostro pianeta metterà fine al genere umano così come a qualsiasi altra forma di vita.



Mentre in molti sono convinti che i frame in più all’interno del film Don’t look up siano da imputare a un semplice errore di editing, altri affermano con sicurezza che McKay si fosse già accorto precedentemente di aver incluso accidentalmente la sequenza all’interno della pellicola solo che ormai era troppo tardi per rimuoverla e, vista la sua breve durata, il regista de La grande scommessa era certo che nessuno l’avrebbe mai notata. Una teoria che, più o meno, è stata confermata anche dal regista di Don’t look up il quale, via Twitter, ha replicato al video ormai diventato virale su TikTok affermando di aver «lasciato le scene con la troupe volontariamente, per commemorare la strana esperienza delle riprese».



Che la versione data da McKay sia una semplice scusa o “l’errore” era intenzionale? Comunque, va bene così, del resto nel corso degli anni di errori all’interno di film e serie tv ne abbiamo visti tantissimi. Come dimenticare il famoso bicchiere di Starbucks rimasto sul tavolo durante le riprese di Game Of Thrones e che compare davanti a Daenerys Targaryen? Cosa dire poi delle luci che si intravedono in lontananza in Titanic durante l’affondamento della nave? E dell’aereo che passa alle spalle di Brad Pitt in Troy? Errori epici ormai entrati di diritto nella storia del cinema e tra i quali, oggi, compare anche quello visto in Don’t look up.

Iltanto, tra critiche e non, la pellicola di Adam McKay si sta rivelando un vero successo al punto da essersi già guadagnata 4 nomination ai Golden Globe 2022: quella come come Miglior film commedia o musicale, Migliore attrice in un film commedia o musicale con Jennifer Lawrence, Miglior attore in un film commedia o musicale con Leonardo DiCaprio e per la Miglior sceneggiatura.



