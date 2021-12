Emma Watson ha rivelato che sul set di Harry Potter si è innamorata di Tom Felton

L’interprete di Hermione parla della sua cotta per Draco Malfoy (e di come lui non l’abbia voluta). Anche se adesso continuano i rumors su una loro possibile frequentazione

Che tra Emma Watson e Tom Felton ci fosse stato del tenero lo sapevamo già, quello che non conoscevamo però era il modo in cui l’attrice (che nei film di Harry Potter interpretava il ruolo di Hermione Granger) si è innamorata del collega di set. A svelare qualche curiosità sulla vicenda è stata proprio Watson la quale, nel corso della reunion di Harry Potter: Return to Hogwarts (in onda il 1 gennaio su Sky Cinema e in streaming su Now tv) in occasione del 20esimo anniversario di Harry Potter e la pietra filosofale, ha raccontato come non ha mai fatto prima della sua cotta per l’interprete di Draco Malfoy, oggi diventato uno dei suoi più grandi amici.

«Sono entrata nella stanza dove stavamo facendo lezione. L’incarico che gli era stato assegnato era quello di disegnare l’aspetto di Dio secondo noi e Tom aveva disegnato una ragazza con un berretto all’indietro su uno skateboard. E non so proprio come dirlo: mi sono innamorata di lui», ha raccontato la star del film La Bella e la Bestia.

«Tutti i giorni cercavo il suo numero sul foglio delle chiamate, era il numero sette, e se lo leggevo sul foglio delle chiamate allora era una giornata davvero emozionante», ha proseguito la 31enne rivelando che Tom non l’ha mai presa in considerazione come possibile fidanzata: «Era tre anni più grande di me e per lui il nostro rapporto era una cosa tipo “Sei come la mia sorellina”», ha aggiunto Emma, ancora piuttosto dispiaciuta per quell’amore mai sbocciato e che avrebbe tanto desiderato vivere.

Dal canto suo Felton ha ammesso di aver saputo dell’interesse da parte dell’interprete di Hermione ma di essere sempre rimasto in silenzio, facendo finta di nulla «Penso di essere stato sulla sedia per i capelli e il trucco e qualcuno ha detto qualcosa del tipo: “Sì, aveva una cotta per te”», ha ricordato l’attore che forse, oggi, si è un po’ pentito per essersi fatto scappare una ragazza speciale come lo è Emma Watson: «Sono diventato molto protettivo nei suoi confronti. Sì, ho sempre avuto un debole per lei e continua ancora oggi».



È così quindi che dopo aver sognato per anni e anni che tra Hermione e Ron Weasley (aka Rupert Grint) potesse nascere del tenero, o tra lei e Harry (interpretato da Daniel Radcliffe), ecco che in realtà la coppia perfetta era quella formata da Hermione e Draco Malfoy. Chi l’avrebbe mai detto?



