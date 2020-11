Torino Film Festival, vince “Botox”

È Botox, del regista Kaveh Mazaheri, realizzato tra Iran e Canada, il lungometragio vincitore della 38esima edizione del Torino Film Festival, diretto per la prima volta da Stefano Francia di Celle e completamente online a causa dell’emergenza Covid-19.

Ad aggiudicarsi il premio per il miglior cortometraggio è, invece, “A better you” di Eamonn Murphy (Irlanda, 2019), mentre nella sezione documentari vince “The last Hillbilly” di Diane Sara Bouzgarrou e Thomas Jenkoe (Francia, 2020).

In nove giorni di programmazione, sono stati presentati 133 film, di cui 64 lungometraggi, 15 mediometraggi, 54 cortometraggi, 29 lungometraggi opere prime, 52 anteprime mondiali, 16 anteprime internazionali, 4 anteprime europee, 40 anteprime italiane su un totale di oltre 4.000 opere visionate.