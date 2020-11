Addio al regista Angelo Bonfadini

È morto il regista bresciano Angelo Bonfadini nato nel 1954. Dopo gli esordi come autore di documentari industriali e un’esperienza romana che arricchì il suo bagaglio da autodidatta, cominciò a respirare grande cinema in qualità di direttore di produzione per Il pianeta azzurro (1982) di Franco Piavoli. Seguirono numerose collaborazioni con la Rai, da regista-programmista (Il circolo delle 12, Tortuga, L’albero azzurro), regista (RadioHelp su Radio1, Esplorando lo spazio su RaiSat; Le fiabe del Mediterraneo su RaiGulp), autore (L’avventura di Mazzini e Garibaldi). Per Rai Valle d’Aosta confezionò una bellissima storia della stregoneria locale (Secret) e i racconti di vita Les Petites Horaires. Nel 2019 il suo ultimo film, Notker Wolf: il tempo è vita, sul celebre benedettino rock. Il funerale il primo dicembre alle 15.30 al cimitero Vantiniano.