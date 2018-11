Wanda Nara, la scollatura è hot mentre gioca a biliardo: “Non amo perdere”

Wanda Nara sempre più sexy sui social network. La bella moglie e agente di Mauro Icardi, capitano dell’Inter, non perde tempo per tempestare la sua pagina Instagram con foto e video inerenti alla sua vita privata e professionale. L’ex moglie di Maxi Lopez, infatti, si diletta a postare istantanee che la ritraggono in atteggiamenti sexy e conturbanti e che mandano letteralmente in tilt i suoi tantissimi follower che non perdono tempo per invadere la sua bacheca con commenti di vario genere. Wanda è anche il volto di punta del programma di Italia Uno Tiki Taka e durante la festa benefica organizzata dalla Fundacion Pupi, di Javier Zanetti, aveva dichiarato che non sarebbe partita per Londra per seguire l’Inter e il marito nella delicata trasferta di Wembley nella sfida poi persa per 1-0 contro il Tottenham. La bella Wanda, però, ha voluto dimostrare di essere una persona competitiva, un po’ come il marito e i calciatori in generale, ed ha postato una sua foto sexy in prossimità di un tavolo da biliardo, con una scollatura davvero incredibile, intenta a posizionare le palline, con tanto di seguente didascalia: “Non mi piace perdere”.

Marco Gentile, ilgiornale.it