“Gf Vip”, Walter Nudo preso in giro per il peto: lite furiosa

Walter Nudo non riesce a dormire per via dei coinquilini del Grande Fratello Vip più giovani che fanno confusione. La loro risposta però lo fa infuriare ancora di più. Silvia Provvedi infatti gli dice che ridono perché lui ha emesso un peto nel sonno e allora l‘ex modello si lascia andare a insulti e a un pesantissimo sfogo.

Tutto inizia quando i coinquilini del reality show vanno a dormire. I più giovani fanno la solita confusione e per Nudo ormai è inaccettabile e così si sfoga: “C’ho messo due ore ad addormentarmi. Ridevate, facevate… Ragazzi son due mesi, se la gente sta dormendo…”. La risposta arriva da Silvia: “Ridevamo perché tu hai scoreggiato dentro a letto!”.

La giovane Donatella voleva giustificarsi, ma l’unica cosa che ha ottenuto è stata una reazione ancora più violenta da un Walter deprivato del sonno. “Ca*** son due mesi. Cioè si sta dormendo. Questa non è casa tua e non è casa mia. Quando si dorme, si dorme. Son due ca*** di mesi che non dormo, sono andato anche fuori, ma come ca*** ve lo devo dire? Non vi rompo i co***, non vi dico niente, ca*** almeno vi dico lasciatemi dormire, che ca*** devo dirvi ancora? Vi devo pagare? Che ca*** devo fare?”.