Ascolti tv, chiude in bellezza “L’allieva”

“L’allieva 2” chiude la sua seconda serie vincendo ancora la prima serata del giovedì: la fiction di Rai1 interpretata da Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale fa registrare un ascolto in crescita di 5 milioni e 635 mila spettatori, con il 24,1 di share, risultando in assoluto il programma più visto della giornata. In prime time su Rai2 il film “Captain America civil War” che ha ottenuto 1 milione 103 mila spettatori e il 5 di share. Ottimi ascolti su Rai3 per l’ultima puntata de “La Tv delle Ragazze – Gli Stati generali 1988 – 2018” con il 6.4 di share e un seguito di 1 milione 377 mila spettatori. Nel preserale di Rai1 “L’Eredità” arriva al 23,1 di share, con 4 milioni 569 mila spettatori, mentre in access time “I soliti ignoti – Il ritorno” ha totalizzato 5 milioni 305 mila e il 20,5 di share. Entrambe le trasmissioni vincono le rispettive fasce di ascolto. In seconda serata record d’ascolto stagionale per “Porta a Porta” che è stato seguito da 1 milione 565 mila spettatori e uno share del 16.4. Da segnalare su Rai2 “Quelli che dopo il Tg” con 1 milione 222 mila e il 4.7 di share, mentre su Rai3 prosegue la serie positiva del programma “Alla lavagna!!!”, che raggiunge 1 milione 309 mila spettatori e il 5.3. Nel pomeriggio di Rai1 “Vieni da me” è stato visto da 1 milione 554 mila spettatori, share dell’11.2. A seguire “Il paradiso delle signore” con 1 milione 424 mila e il 12,3. Bene la seconda parte de “La vita in diretta”, con 1 milione 825 mila e il 14,2 di share. Le reti Rai si aggiudicano la prima serata con 9 milioni 859 mila spettatori e il 38.4 di share, la seconda serata con 4 milioni 245 mila e il 36.7 e l’intera giornata con 3 milioni 848 mila e il 37.5.