Il memoir del principe Harry in arrivo il 10 gennaio

Il 10 gennaio 2023, in contemporanea mondiale, sarà pubblicato “Spare” – Il minore – il memoir del principe Harry che sarà prodotto in 16 lingue. “Spare” uscirà in Italia per Mondadori, sia il libro cartaceo sia l’eBook.

Diversamente da un’autobiografia, un memoir non ripercorre gli eventi della sua vita in ordine cronologico, ma ripercorre i ricordi, e le emozioni che i ricordi gli suscitano, muovendosi avanti e indietro nel suo spazio interiore, per creare legami e associazioni spontanee che ricostruiscono gli eventi non nella loro esattezza storica, ma per ciò che hanno significato.

Proprio per questa decisione, i tabloid inglesi, informando che la famiglia reale sta trenando.

inoltre, il principe Harry ha dichiarato che, per la promozione del libro, sarà “inflessibilmente sincero”. Un altro elemento di preoccupazione è la rottura con la famiglia reale e il suo trasferimento negli Stati Uniti.

Il libro esce a gennaio, invece l’incoronazione del padre, Carlo III, è fissata per il 6 maggio 2023. Quali ripercussioni avrà sulla corona il libro del “piccolo” principe?