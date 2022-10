Brooklyn Beckham e Nicola Peltz al party di Halloween vestiti da Romeo e Giulietta

AWest Hollywood la coppia ha rubato la scena calandosi nei panni dei due celebri innamorati contrastati, un travestimento che la dice lunga sulle difficoltà esistenti tra le loro famiglie di origine

Tra i Beckam e i Peltz non scorre buon sangue e la tensione resta alta anche ad Halloween, un periodo che nel mondo anglosassone è tradizionalmente dedicato al divertimento e alle feste mascherate, come prova la scelta di costumi davvero significativa di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, invitati speciali ad un party a West Hollywood. I due rampolli, che sono diventati marito e moglie la scorsa primavera, hanno optato per un costume di coppia e per una notte si sono trasformati in Romeo e Giulietta, i protagonisti dell’amore più contrastato della storia.

ROMEO E GIULIETTA PER UN PARTY DI HALLOWEEN

Se i media e i tabloid non si lasciano sfuggire l’opportunità di dare risalto alla discordia che pare serpeggi tra i Beckham e i Peltz, i giovani Brooklyn e Nicola, a loro volta, hanno approfittato di Halloween per chiarire la propria posizione nella faida che interessa le rispettive famiglie calandosi nei panni dei due famosi personaggi shakespeariani, riconosciuti universalmente come simbolo di un amore tragico.

Tragedia a parte, i due innamorati hanno fatto sfoggio della loro avvenenza al party di Halloween di Tings Magazine che ogni anno raduna a West Hollywood una gran quantità di star. Inutile dire che la coppia, sempre fotografatissima, ha attirato l’attenzione di tutti anche per la cura con cui è stato realizzato il travestimento.

L’ISPIRAZIONE Y2K DI NICOLA E BROOKLYN

Attenti alla moda e alle tendenze, Nicola e Brooklyn hanno messo da parte l’ispirazione classica per dare vita alla versione novecentesca dei due personaggi, nello specifico quella ideata da Baz Luhrmann regista di Romeo + Giulietta di William Shakespeare, adattamento per il grande schermo della tragedia classica del 1996. La pellicola, che all’epoca fece la fortuna dei protagonisti Leonardo DiCaprio e Claire Danes, è diventata un cult grazie alla sua estetica accattivante e ai costumi dei due attori così riconoscibili da diventare un’ispirazione perenne per più di una generazione non solo ad Halloween – recentemente il costume bianco e alato di Giulietta è stato ripreso in Euphoria, indossato da Hunter Shafer. In una stagione in cui i simboli della cultura pop di inizio millennio sono tornati alla ribalta, Brooklyn e Nicola, esponenti della Gen Z, non potevano che rifarsi a questo mito per rendere ancora più glamour la loro apparizione.

I BECKHAM E I PELTZ, FAMIGLIE

Con la loro interpretazione di Romeo e Giulietta i giovani sposi hanno certamente voluto lanciare un segnale alle loro famiglie coinvolte in una disputa discussa sui media fin dalla celebrazione delle loro nozze a Palm Beach in aprile. Al centro delle discussioni il cattivo rapporto tra Victoria Beckham e Nicola Peltz, quest’ultima accusata dalla suocera di essere la causa dell’allontanamento del giovane Brooklyn dalla sua famiglia di origine. Dopo una stagione di dichiarazioni incrociate poco felici la famiglia Beckham, il ramo inglese e quello americano, si è riunita a Parigi per la Fashion Week di ottobre, evento che ha segnato il debutto delle collezioni di Victoria Beckham nel calendario della moda parigina. In prima fila, ad applaudire la designer, anche Nicola e Brooklyn la cui presenza ha fatto immaginare che tra le donne di famiglia fosse tornato il sereno.