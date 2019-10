Carmen Di Pietro vittima dello scherzo de Le Iene: furiosa con il figlio che vuole allungarsi il fallo per soddisfare la fidanzatina Ginevra

Carmen Di Pietro è vittima dello scherzo de Le Iene. Alessandro Di Sarno organizza una burla crudele ai danni della showgirl. Il figlio 18enne della 54enne le fa credere di volersi allungare il fallo: tutto per soddisfare la sua nuova fidanzata.

A casa, mentre stanno cenando, il figlio Alessandro dice alla mamma: “Devo parlarti, è una cosa seria”.Carmen Di Pietro si agita: “Sei gay? Se lo sei, dimmelo”. Il ragazzo le racconta di Ginevra, la sua nuova fidanzata più grande di lui. “Mamma, è complicato, non riesco a soddisfarla!”, ammette.

Carmen si rabbuia e controbatte: “Come si è permessa a dirti che non la soddisfi? Questa non fa per te Alessandro, tu dimmi a me dove l’hai conosciuta e io ti dico di che razza è questa qua”. La donna inveisce contro la ragazza, accusa il figlio di essere un cretino e di aver subito il lavaggio del cervello.

“Quando eri piccolo e te lo lavavo, ce l’avevi grosso”, dice Carmen. Nel frattempo arriva un messaggio della presunta fidanzata che lo chiama ‘pisellino’. La Di Pietro rassicura Alessandro, dicendogli che è un termine affettuoso, Lui però non sente ragioni vuole “due centimetri in più di pise*lo”. Desidera una ‘falloplastica’. “No, non me ne frega un ca*zo di questa Ginevra, è una cosa orribile, orrenda. Io mando a fancu*o te, Ginevra e tutti i ca*zi appresso”, sottolinea lapidaria la Di Pietro.

Carmen Di Pietro è isterica, prova a prendere il telefono di Alessandro per evitare abbia contatti con Ginevra. Mentre va nella sua stanza, il cellulare squilla: è la fidanzata. La showgirl risponde e inveisce: “Ma lei come caz*o si permette a dire a mio figlio che si deve allungare il coso?”. Poi va dal ragazzo e sbraita: “Questa qua è malata di mente”. Tornata in salone cerca di calmarsi. Alla fine Alessandro le dà una bella notizia: “Non farò l’intervento, ho troppa paura”.

Tutto sembra essere tornato nella norma, peccato che il giorno dopo il nipote di Carmen, Dany, venga a prenderla per portarla in uno studio di chirurgia. La Di Pietro comincia a sospettare ci sia qualcosa che non va.

Quando arriva allo studio medico il dottore comincia a spiegarle che lì c’è suo figlio: è andato per fare la falloplastica. Carmen Di Pietro parla con il medico per convincerlo che è una cosa sbagliata, non ottenendo risultati, lo minaccia: “Io la denuncerò”. Poi vede finalmente Alessandro, steso fasciato, come avesse già fatto l’intervento. Impazzisce e inizia a lanciare tutto quello che trova. Lì c’è pure la famosa Ginevra. Carmen la butta fuori: “Tu hai rovinato la vita di mio figlio”.

La showgirl colpisce la ragazza, è una furia. “Che caz*o mi hai combinato Alessandro?”, sbotta. E’ tutto finto però: è vittima di Alessandro Di Sarno. Il falso medico è proprio lui. Alla fine riesce a capire che è tutto uno scherzo organizzato da Le Iene. “Siete proprio dei bastar*i ragazzi”, sottolinea sfinita.

