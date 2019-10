Rai, “Made in Basilicata” domani a Tursi e Craco

Secondo appuntamento della nuova stagione con la rubrica “Made in Basilicata”, inserita nel programma Uno Mattina. Domani, alle ore 7.50, una donna inglese che ha deciso di trasferirsi in Basilicata, Martine, – si legge in una nota dell’ufficio stampa della Giunta regionale – parlerà della realizzazione del suo sogno: una collezione di appartamenti di lusso nati per rilassarsi, distendersi e allontanarsi da tutto mentre si godono i prodotti locali che offre Tursi, grazioso borgo in provincia di Matera noto anche per la presenza della ‘Rabatana’, il più antico rione della città e fonte di ispirazione per il poeta Albino Pierro. Con Saverio, invece, i telespettatori di Rai 1 si sposteranno a Craco, il “paese fantasma” che in lontananza si presenta come una scultura di origini medioevali circondata dai calanchi. Quello che oggi è uno dei paesi imperdibili della terra lucana è stato distrutto nel 1963 da una frana che ha costretto la popolazione locale ad abbandonare il borgo per rifugiarsi nel nuovo comune di Craco Peschiera. L’iniziativa “Made in Basilicata” rientra nelle attività di comunicazione previste nell’accordo siglato da Regione Basilicata e Rai.