Sabrina Ghio fa il bis, seconda cerimonia di nozze con Carlo Negri

Dopo il rito civile è andata in scena una cerimonia romantica tra gli ulivi della Puglia

Sabrina Ghio, a sposarsi con Carlo Negri, ci ha preso gusto. La seconda cerimonia di nozze, quella ufficiale, è stata celebrata il 25 agosto in Puglia, in una location meravigliosa immersa tra gli ulivi. E’ stato un momento romanticissimo, con la sposa in lacrime durante lo scambio delle promesse. Subito dopo, un ricevimento elegante e scatenato. Due giorni prima la coppia si era unita in matrimonio con rito civile e aveva festeggiato a suon di balli tradizionali.

Su Instagram Sabrina Ghio ha documentato ogni attimo della sua seconda festa di nozze con Carlo Negri. Accompagnata dalla figlia Penelope (nata dalla relazione con Federico Manzolli), la ex tronista di “Uomini&Donne” ha raggiunto il suo sposo all’altare. Bellissima ed emozionata con l’abito di pizzo bianco (lui, invece, aveva un completo blu) si è commossa durante lo scambio delle promesse. “Siamo così fortunate ad averti con noi. Tu sei quello che nella vita tutti dovrebbero avere ma che in pochissimi trovano. Sei il sogno a occhi aperti, sei l’amore della mia vita”, ha detto.

Dopo l’emozionante cerimonia, largo ai festeggiamenti. Sabrina Ghio e Carlo Negri hanno pensato a un party super glamour, tra addobbi floreali e luci soffuse. La torta era scenografica, a sei piani e decorata da rose e, al momento di tagliarla, gli sposi sono stati sommersi da un mare di bolle di sapone. Sabrina ha cambiato abito, optando per un vestito con doppio spacco che ha regalato anche un siparietto sexy, quando uno dei pannelli si è aperto mostrando l’intimo.

Il giorno dopo, è ancora festa. Sabrina Ghio e Carlo Negri hanno organizzato un white party pomeridiano, con musica dal vivo e tutti in pista pronti a farsi trascinare dal ritmo. Soprattutto la sposa, ex ballerina di “Amici”, si è lasciata travolgere e ha improvvisato una coreografia insieme al marito.

Condividendo scatti dolci e romantici insieme a Carlo Negri e alle figlie Penelope e Mia (nata solo due mesi fa), Sabrina Ghio ha scritto: “Quante parole potrebbero esistere per descrivere questo giorno? Troppe o forse una sola: amore… e l’amore ieri ci ha riempito il cuore! Io sono grata di questo amore e immensamente felice di quello che abbiamo vissuto ieri… Non vedo l’ora di raccontarvi tutto… Oggi mi godo ancora un po’ di questa atmosfera magica!”