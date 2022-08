Empire of Light: trailer del nuovo film di Sam Mendes, al cinema dal 23 febbraio 2023

Una storia d’amore con il cinema a farle da sottofondo: questo è il nuovo lavoro di Sam Mendes, Empire of Light

Cresce l’attesa per Empire of Light, il nuovo film di Sam Mendes, che avrà un posto d’onore al prossimo BFI London Film Festival, anche se l’anteprima mondiale del film sarà già a settembre, durante il Toronto Film Festival. È stato diffuso il primo teaser trailer della pellicola, che vedrà la luce in Italia il prossimo 23 febbraio 2023, mentre negli Stati Uniti uscirà già il 9 dicembre. Mancano ancora molti mesi prima di poter apprezzare il lavoro fatto dal regista premio Oscar ma già dalle prime immagini che sono state rilasciate è facile capire quale sia stato l’obiettivo di Sam Mendes nella realizzazione di questa pellicola, che rappresenta forse il suo film più maturo, diverso per contenuti e significato rispetto a tutti quelli finora realizzati. In questo film, per altro, Sam Mendes non ha curato solo la regia ma anche la scrittura e la produzione, riuscendo ad avere il massimo controllo su ogni aspetto della pellicola.

IL TRAILER DI EMPIRE OF LIGHT

Sam Mendes ha voluto che il teaser trailer di Empire of Light desse fin dal principio contezza di quello che vuol essere il senso di questa pellicola: un inno d’amore al cinema. Ed ecco, quindi, che nei primi frame della breve clip il sipario si apre su un grande schermo. E la voce narrante pronuncia la sua prima parola che non può che essere una: film. Il messaggio è immediato, è forte e arriva a tutti in pochi secondi. Ma sebbene Empire of Light sia una vera e propria dichiarazione d’amore al cinema, in realtà la storia si sviluppa su un altro binario, che è quello sentimentale. “Film. Non sono altro che fotogrammi statici, con l’oscurità a dividerli. Ma c’è un piccolo difetto nel vostro nervo ottico. Se io vi mostro il film a 24 fotogrammi al secondo, si crea un’illusione di movimento. Un’illusione di vita. Allora non vedrete l’oscurità. Laggiù, voi vedete un raggio di luce. Niente accade se non c’è la luce”, dice la voce narrante della pellicola nel trailer. Il primo impatto con il trailer è emozionante e coinvolgente, sensazioni che nulla hanno a che vedere con quelle che Sam Mendes ha regalato al pubblico con i due film su James Bond, Skyfall e Spectre. Ma sono anche completamente diverse rispetto a quelle che gli spettatori hanno provato con il capolavoro American Beauty, che per primo l’ha catapultato nel gotha dei più grandi direttori contemporanei.

LA TRAMA DI EMPIRE OF LIGHT

Sam Mendes ha ambientato la trama del suo film negli anni Ottanta, in un piccolo e caratteristico villaggio inglese. Le vicende dei suoi protagonisti hanno proprio il cinema come sfondo del loro sviluppo. La voce narrante sarà la grande protagonista di questa pellicola: a dar la voce al narratore fuori campo sarà Toby Jones, un proiezionista, che come tale avrà un ruolo fondamentale nella pellicola. Insieme a lui, il cast vanta nomi del calibro di Olivia Colman, Michael Ward e Colin Firth.