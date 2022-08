RTL 102.5 Power Hits Estate 2022, l’evento musicale dell’anno è su Sky Uno e NOW

Giunta alla sua sesta edizione, la manifestazione, che decreterà il Power Hit dell’estate 2022, si svolgerà il 31 agosto all’Arena di Verona e sarà trasmessa in radiovisione dalle 20:45 su RTL 102.5 e in contemporanea anche su Sky Uno e su NOW e in chiaro su TV8. A condurre la serata Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese

Torna la grande musica dal vivo con uno degli appuntamenti più attesi e amati dell’estate italiana: arriva la sesta edizione del Power Hits Estate 2022, l’evento di RTL 102.5 che premia il power hit dell’estate e che quest’anno si terrà mercoledì 31 agosto nel magico e suggestivo scenario dell’Arena di Verona.

Sarà trasmesso in radiovisione su RTL 102.5, Radio Zeta, in streaming su RTL 102.5 Play, e come sempre in contemporanea anche su Sky Uno e su NOW e in chiaro su TV8.

A condurre lo show che decreterà la hit dell’estate 2022 ci saranno Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese. Ecco l’elenco completo dei cantanti che si esibiranno: Alessandra Amoroso, Baby K, Blanco, Boomdabash ft. Annalisa, Carl Brave e Noemi, Coez, Darin, Elodie, Fabri Fibra & Maurizio Carucci, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Francesco Gabbani, Franco126 e Loredana Bertè, Fred De Palma, Ghali, Gianni Morandi, Irama, La Rappresentante di Lista, Madame, Malika Ayane, Marco Mengoni, Myss Keta, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Rkomi, Sangiovanni e Tommaso Paradiso. Ma non finisce qui, perché sul palco dell’Arena di Verona ci saranno tante altre straordinarie sorprese.