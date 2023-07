Cronache dall’Antichità – Dal mito alla storia Annibale in Italia e la rivolta di Spartaco

Due leggendari nemici di Roma: il cartaginese Annibale e il gladiatore Spartaco. Due personaggi raccontati da Cristoforo Gorno in “Cronache dall’antichità. Dal Mito alla Storia”, lunedì 31 agosto alle 21.10 su Rai Storia. Si comincia con Annibale, tornando al 2 agosto 216 a.C. a Canne, in Puglia: per la quarta volta consecutiva il condottiero africano sconfigge i romani, e quella di Canne è più di una battaglia persa, è l’annientamento di un’armata in cui Roma ha investito gran parte delle sue risorse.

La cronaca di come Roma reagisce alla catastrofe rivela, però, che proprio Canne è un passaggio chiave nella costruzione di quella che diventerà la superpotenza del Mediterraneo.

Obiettivo, poi, sulla grande avventura del gladiatore ribelle e del suo esercito di schiavi. Una cronaca basata sulle fonti antiche, che inizia nelle cucine della scuola dei gladiatori di Capua – dove settanta gladiatori, armati di spiedi e mannaie da macellaio, riescono a farsi largo verso la libertà – prosegue sul Vesuvio, dove Spartaco ottiene le prime vittorie, percorre tutta l’Italia e finisce sulla via Appia, con la crocifissione di seimila ribelli.