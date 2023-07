Le favole iniziano a Cabras – Nel cuore della Sardegna

Un viaggio nel cuore di una delle più famose e misteriose isole del Mediterraneo, la Sardegna, raccontata da alcuni dei suoi più importanti artisti: navigatori, poeti, musicisti, scultori come Paolo Fresu, Antonio Marras, Pinuccio Sciola, Gavino Murgia, Lidia Murgia, Antonello Grimaldi, Gaetano Mura.

È il documentario di Raffaello Fusaro “Le favole iniziano a Cabras”, in onda lunedì 31 luglio alle 21.15 su Rai 5.

Raffaello Fusaro è un regista, autore e performer letterario.

Pugliese d’origine, romano d’adozione, è laureato in Lettere con il massimo dei voti e diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”.

Unisce nei testi, nelle opere cinematografiche e nelle performance dal vivo, letteratura classica ed immaginario contemporaneo in una personale composizione di stili.

Nel 2020 racconta la ricostruzione del nuovo Ponte di Genova nel film documentario “Un Ponte del nostro tempo” con Renzo Piano e le musiche di Danilo Rea. Prodotto da Fincantieri, è presentato come evento speciale alla Festa del Cinema di Roma e poi trasmesso da Sky Arte.Il film riceve la menzione speciale al Premio Film Impresa 2023 alla Casa del Cinema di Roma.

Per il Trento Film Festival 2023 porta in scena “Più nei boschi che nei libri”, reading con musiche dal vivo interpretato da Violante Placido.

Nel 2019 è regista del fortunato “Infinito tour”di Roberto Vecchioni in tournée nei principali teatri italiani. Lo show unisce canzoni, testi e videoproiezioni.

Dirige inoltre il videoclip del singolo “Formidabili quegli anni”.

Ha collaborato come autore e regista allo show “I segreti del mare” con, in scena, le più recenti apparizioni in pubblico di Piero Angela (2019/22).

Con Christian De Sica è autore dello show “Christian racconta Christian De Sica” in cui l’attore racconta la sua biografia, in tournée per oltre tre stagioni.

Nel 2014 scrive e dirige il film “Le favole iniziano a Cabras”, viaggio appassionato nel cuore della Sardegna meno conosciuta, attraverso lo sguardo di artisti dell’Isola che hanno reso l’arte uno scopo di vita. Trasmesso per oltre un anno in catalogo su Sky Arte e successivamente in onda su Rai 1.

Nel 2018 presenta, al Maxxi di Roma, “Luce a cavallo”. Il filmato d’autore, dedicato alle bellezze dell’alto Lazio, realizzato in collaborazione con Regione Lazio, Roma Lazio Film Commission, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, rappresenta un viaggio a piedi e della fantasia attraverso le bellezze della Tuscia.

Nel 2014 è capo progetto autoriale di “Italy in a day” regia del premio Oscar Gabriele Salvatores. Il film, versione italiana di “Life in a day” di Ridley Scott, è il primo, innovativo, social film italiano realizzato con i filmati inviati da migliaia di italiani. Presentato alla 71ª Mostra cinematografica di Venezia, è successivamente trasmetto in prima serata su Rai 3. E’ anche sceneggiatore e voce narrante del cortometraggio “The Promise” sempre per la regia di Salvatores.

È coautore dei testi di Rocco Papaleo per la sua conduzione del Festival di Sanremo nel 2012.

Nel 2009 dirige il cortometraggio “Kalif”, girato tra Africa e Puglia, vincitore del Progetto Memoria realizzato da Apulia Film Commission.

Autore di contenuti creativi, spot, e documentari, ha collaborato con: Fincantieri, Lamborghini, Bulgari, Wind, Ministero Affari Esteri, Almo Nature, Nautica Italiana-Fondazione Altagamma, Laminam.

Cura l’evento World Atlas per la 15° edizione della Mostra Internazionale d’Architettura di Venezia in cui si confrontano, in tema di architettura sostenibile e green, alcuni dei più visionari architetti del presente provenienti da nazioni diverse.

Nel 2020-21 dirige per I Ricchi e Poveri il video musicale “Che sarà” interpretato con Josè Feliciano ed è consulente regista del video animato “L’ultimo amore”, realizzati per la reunion dello storico gruppo.

Nel 2021, in occasione delle celebrazioni per i 700 anni della morte di Dante Alighieri, tiene, con il sostegno della Regione Lazio, a Villa Giustiniani a Bassano Romano, una serie di performances in cui racconta la Divina Commedia rapportando i versi al presente.

Porta in scena reading e performances letterarie in Italia e all’estero.

Nel 2010, a Buenos Aires, inaugura la riapertura del monumento nazionale Palacio Barolo con “DANTE REMIX-reload”, performance di versi e video dedicata alla Divina Commedia. L’evento è stato replicato in numerose piazze d’Italia.

Ha collaborato, tra gli altri, come autore con Monica Scattini e con Alessandro Haber (tour Casa 69 dei Negramaro, Time in jazz, Haber e P. Fresu).

Nel 2022 porta in scena “Vivo sempre gettato nel futuro” per la drammaturgia di Nicola Pice, performance dedicata a Pier Paolo Pasolini con il sostegno del Teatro Pubblico Pugliese.

Nel 2019 ha ideato e diretto “Scie luminosissime” show di recitazione, video mapping, danza area con Elisa Barucchieri.

Ha ideato e diretto “Secondo me gli Italiani” interpretato da Michele Placido, Alessandro Haber e Lunetta Savino su testi di Giorgio Gaber presentato all’Anfiteatro di Ferento (Vt).

Ha scritto per il Festival Gaber di Viareggio curato dalla Fondazione Gaber.

Con il premio top jazz “Livio Minafra” ha interpretato “Buon sangue non mente”, scritto con Giammarco Spineo, “Scorribanda” e “Migrantes” (Maison du pueple, Bruxelles).

Ha collaborato con Festival Caffeina realizzando interviste spettacolo a: Alessandro Mannarino, Concita De Gregorio, Massimo Gramellini, Carlo Freccero, Roberto Vecchioni, Danilo Rea, Michele Placido, Mauro Corona, Paola Turci, Cristina Comencini, Guido Catalano, Niccolò Fabi.

Con lo scrittore Giorgio Nisini ha curato le serate di presentazione dei finalisti del PREMIO STREGA con la partecipazione di Laura Morante, Ennio Fantastichini, Alessandro Haber.