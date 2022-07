Elezioni, in vista del 25 settembre Mediaset anticipa l’avvio dei talk

Da fine agosto ripartono i principali programmi di prima serata che si aggiungono a quelli che per tutto il mese racconteranno la campagna elettorale

In vista dell’election day del 25 settembre, l’informazione Mediaset, sempre accesa durante l’estate, rafforza ulteriormente il suo impegno per raccontare la campagna elettorale dei partiti politici, dei leader e delle coalizioni. Per l’occasione i principali programmi e talk show di informazione anticiperanno l’avvio di stagione.

Su Retequattro, in prima serata:



– “Zona Bianca“: in onda il lunedì e il giovedì. Da domenica 28 agosto riprende la nuova stagione;

– “Controcorrente – Prima Serata“: il mercoledì, a cui si aggiungono cinque speciali il 2, il 9, il 16, il 21 e il 23 agosto. Prosegue l’appuntamento quotidiano in access prime-time;

– “Dritto e Rovescio“: torna da giovedì 25 agosto;

– “Quarta Repubblica“: torna da lunedì 29 agosto;

– “Fuori dal Coro“: torna da martedì 30 agosto.

In day-time, prosegue tutti giorni, dalle ore 15:30, l’appuntamento con “Tg4 – Diario del giorno“.

Su Canale 5 , in day-time, continua, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:40, “Morning News“. Dal 12 settembre, in access prime-time su Rete 4, dal lunedì al venerdì, riparte “Stasera Italia“, mentre prosegue l’appuntamento nel weekend con “Controcorrente“. Su Canale 5, in day-time, da lunedì 5 settembre, tornano “Mattino Cinque News” e “Pomeriggio Cinque”.