Max Gazzè incanterà Tivoli

La musica di Max Gazzè a Villa Adriana: è il gran finale del ‘TivoliFest’, quattro giorni di concerti ed eventi a Tivoli, in provincia di Roma, che per l’occasione si trasformerà in un palcoscenico di arte e cultura. Gli spettacoli, a ingresso gratuito, sono in programma dal 29 luglio al primo agosto (ore 21) a Villa Adriana, a Villa d’Este – entrambe ‘gioielli’ patrimonio dell’Unesco – ma anche tra le vie e nelle piazze medioevali della città. La kermesse finanziata dalla Regione Lazio, è stata organizzata dalla stessa Regione insieme al Comune di Tivoli, all’Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d’Este e all’Associazione teatrale fra i Comuni del Lazio (Atcl) ed è stata presentata questo pomeriggio all’interno di Villa d’Este.



“A Tivoli – ha spiegato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – ci sarà un programma musicale di grande qualità. Abbiamo la fortuna di avere luoghi unici per bellezza e questi luoghi non sono pensati solo per essere visti ma, nel rispetto della sostenibilità, sono fatti anche per essere vissuti e apprezzati”. A inaugurare il festival, il 29 luglio a Villa d’Este, sarà la performance del jazzista Danilo Rea. Il giorno successivo piazza Garibaldi sarà riempita dalle note della pizzica con gli “Officina Zoè”, padri della musica salentina. Il 31 luglio, sarà la volta della marching band “Funk Off”, protagonista di un concerto itinerante per il centro di Tivoli, da piazza Garibaldi a Piazza Rivarola. Poi, la chiusura, il primo agosto, con i successi di Max Gazzè a Villa Adriana.



“Siamo ormai giunti all’ottava edizione, e ogni anno l’emozione è sempre più grande – sottolinea il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Marco Vincenzi – e ogni anno il ‘TivoliFest’ attira persone non solo dalla Capitale, ma da tutto il territorio regionale. Saranno giorni importanti ed è nostro compito, come istituzioni, far sì che si possa investire al meglio in questo evento. La partecipazione dei diversi enti dà sicuramente al festival una forza più grande”. In questi “maestosi luoghi, cultura e bellezza si fondono – osserva il sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti – per offrire uno spettacolo indimenticabile. Il festival, che arricchisce il calendario di eventi dell’estate tiburtina, è frutto di uno sforzo comune”.



La kermesse testimonia il “connubio virtuoso” tra enti e istituzioni, per il direttore dell’Istituto autonomo Villa Adriana e Villa d’Este: “Sentiamo fortemente – afferma Andrea Bruciati – questa collaborazione con la Regione Lazio, il Comune di Tivoli e l’Atcl perché ci dà l’occasione di coniugare la straordinarietà monumentale e paesaggistica di Villa Adriana e l’incantevole giardino di delizie di Villa d’Este con l’intrattenimento musicale di alto profilo”.



Tivoli è una città che si caratterizza per “l’incredibile valore e densità del suo patrimonio culturale – osserva la direttrice artistica del festival, Martina Santese – e il TivoliFest sarà l’occasione per vivere questi luoghi attraverso i diversi linguaggi della musica e dell’arte con quattro appuntamenti che vedranno protagonisti alcuni degli artisti più interessanti del panorama jazz, pop, funky e di musica popolare italiani”.