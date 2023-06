1918 – I giorni del coraggio, trama e cast del film sulla I Guerra Mondiale

1918 – I giorni del coraggio (titolo originale Journey’s End) è un film del 2017 diretto da Saul Dibb, con protagonisti Sam Claflin, Asa Butterfield e Paul Bettany. La sceneggiatura, è tratta dalla celebre rappresentazione teatrale del 1928 di Robert Cedric Sherriff, che racconta la storia di un gruppo di soldati inglesi in attesa di essere sacrificati durante la Prima guerra mondiale, così da rallentare l’avanzata del nemico tedesco. La pellicola, è stata presentata al Toronto International Film Festival nel settembre del 2017.

IN ATTESA DI MORIRE: LA STRUGGENTE TRAMA DEL FILM

1918 – I giorni del coraggio è l’adattamento di una rappresentazione teatrale del 1928 di R.C. Sherriff, incentrata su una squadra di soldati britannici che restano in attesa di essere uccisi in una trincea, sul finire della Prima guerra mondiale. Diretto da Saul Gibb, I giorni del coraggio ci catapulta quindi nel 1918, negli ultimi tragici istanti del primo conflitto bellico, quando le truppe inglesi del Capitano Stanhope (Sam Claflin) si sono rintanate nelle trincee e l’esercito tedesco sta preparando l’Offensiva di Primavera, ultimo tentativo per cercare di rovesciare le carte in tavola. La tensione si fa sempre più pesante e, in questo clima di complessa e snervante attesa, il giovane Raleigh (Asa Butterfield), fresco di addestramento e carico di adrenalina per la sua prima vera missione sul campo, attende in prima linea l’attacco dei tedeschi. Nonostante gli avvertimenti, il Sottotenente Jimmy Raleigh aveva infatti deciso di farsi assegnare alla compagnia comandata proprio dal Capitano Stanhope, in quanto suo amico d’infanzia, ignaro però di trovare un uomo molto diverso da quello di un tempo, che imparerà a conoscere di nuovo nei sei giorni che precedono l’offensiva nemica. In attesa della preannunciata carneficina, Jimmy e il resto degli ufficiali faranno i conti con la speranza e l’illusione di sopravvivere, in attesa di vedere una nuova alba per immaginare il ritorno a casa.

IL CAST STELLARE

Sullo schermo, nella parte del giovane Sottotenente Jimmy Raleigh, ancora ignaro del vero significato della guerra, troviamo Asa Butterfield, salito alla ribalta per aver interpretato il protagonista de Il bambino con il pigiama a righe e diventato noto al grande pubblico con il ruolo di Otis Milburn nella serie televisiva di Netflix Sex Education. Nei panni del Capitano Denis Stanhope, non entusiasta di rivedere Raleigh sul campo perché consapevole dei veri orrori di guerra, c’è Sam Claflin, che ha ricevuto una candidatura agli Evening Standard British Film Awards come migliore attore. Paul Bettany (Visione per il Marvel Cinematic Universe) è il Tenente Osborne mentre Tom Sturridge, noto per i suoi ruoli in The Sandman, I Love Radio Rock e On the Road, è il Sottotenente Hibbert. Ancora, l’attore britannico Toby Jones è il Soldato Mason, Stephen Graham è il Sottotenente Trotter, Robert Glenister è il Colonnello, Nicholas Agnew è il Caporale Pincher e infine Miles Jupp interpreta Hardy.