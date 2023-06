Naomi Campbell è diventata mamma per la seconda volta

Fiocco azzurro per Naomi Campbell che ha annunciato su Instagram l’arrivo del suo secondogenito. La notizia, una vera sorpresa, è stata diffusa attraverso un post fotografico, uno scatto ravvicinato del piccolo di cui viene mostrata solo la nuca coperta da un cappellino. Nella foto il bambino stringe la mano della sua mamma e quella della prima figlia della top model.

MAMMA BIS A 53 ANNI

Naomi Campbell è sopraffatta dalle emozioni della maternità considerata da lei la gioia più grande della vita. La top model ha scelto i social media per annunciare ai fan e al mondo di essere diventata madre ancora una volta. La supermodella britannica, che lo scorso 22 maggio ha compiuto cinquantatré anni, aveva accolto la sua prima figlia nel 2021. La sua storia di maternità dopo i cinquant’anni rappresenta un’esperienza positiva per molte altre donne che, come lei, sognano una famiglia più di ogni altra cosa.

L’icona delle passerelle è tuttavia molto riservata sulla sua vita privata e sentimentale. Dell’ultimo arrivato non si conosce il nome e ad oggi resta avvolto nel mistero anche il nome della sua prima figlia che è stata presentata pubblicamente nel maggio 2021.

LE PAROLE DI NAOMI NEL POST

“Mio piccolo tesoro, sappi che sei amato oltre misura e circondato dall’amore dal momento in cui ci hai onorato con la tua presenza. Un vero dono di Dio”, queste le parole di Naomi che su Instagram esprime l’emozione e la gratitudine di questo momento magico. E sotto lo scatto col piccolo “Babyboy”, una foto d’autore opera di Mathieu Bitton, aggiunge: “non è mai troppo tardi per diventare madre”.

Nulla si sa a proposito della gravidanza né del percorso che ha condotto la Campbell a diventare madre. La top model nel 2016 aveva parlato al Sunday Times del suo desiderio di diventare mamma anche da donna single e senza un uomo al suo fianco. A British Vogue, successivamente, nel confermare che ben poche persone erano a conoscenza dell’arrivo della sua prima figlia, confermò di non aver adottato la piccola. Non è chiaro, quindi, se Naomi ha un compagno e nulla si sa dei mesi che precedono l’arrivo del secondogenito. Le uniche informazioni che mamma Naomi ha divulgato con piacere a proposito della sua bambina riguardano il suo carattere e la sua crescita. La bimba è stata descritta a Vogue come buonissima e molto sveglia per la sua età, ciò ha facilitato le cose per la sua mamma che negli ultimi due anni l’ha portata con sé agli appuntamenti di lavoro e in giro per il mondo.