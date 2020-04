Alle 18 torna “Dottor Divano” di Gianni Fantoni, ci sarà Bengi

Alle 18 andrà in onda in simulcast Ott (è un insidioso tecnicismo per indicare che la trasmissione andrà contemporaneamente in diretta su Facebook, Twitch, Periscope e YouTube) la trasmissione Dottor Divano di Gianni Fantoni. Cos’è il Dottor Divano? È un programma dominato dall’umorismo arguto, che dà spazio alla parola di qualità di Gianni Fantoni, che è il dominus nonché l’ideatore ed il programmatore tecnico (ormai la tecnologia lo consente) del tutto. Gianni Fantoni intervisterà il leader dei Ridillo, Bengi. Ridillo è un gruppo funk nato nel 1991, noto per le canzoni Cartoline e MondoNuovo. Con Cartoline il gruppo vinse il premio premio della trasmissione Roxy Bar di Red Ronnie, nel 1994. Tra le tante esperienze da solista di Bengi, molti ricordano il duetto con gli Articoli 31, Senza regole, contenuto nell’album Xché sì! del duo. Per la tv, Bengi ha realizzato le sigle musicali dei programmi Rai Turisti per caso, Velisti per caso e Misteri per caso.