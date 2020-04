Andrea Damante ha violato la quarantena? Una foto fa discutere: è polemica

Secondo alcune prove social, pare che Andrea Damante abbia violato la quarantena. Il deejay finisce al centro della polemica

In queste difficili settimane, ad essere protagonista dell’attenzione mediatica è stato Andrea Damante. L’ex tronista di Uomini e Donne, come sappiamo, si è nuovamente avvicinato a Giulia De Lellis, e i due, dopo una lunga separazione, sono tornati insieme, decidendo così di dare una nuova chance al loro amore. Solo qualche ora fa, la blogger ha raccontato di essere stata proprio lei la prima ad aver fatto un passo nei confronti di Andrea, essendo ancora interessata a lui. Come se non bastasse, l’ex corteggiatrice ha anche ammesso di aver perdonato i tradimenti del suo compagno, e di aver voltato pagina definitivamente.

In queste ore, però, mentre Andrea Damante e Giulia De Lellis si godono la ritrovata felicità, il deejay è finito al centro della polemica sul web. Ma cosa è accaduto e cosa ha scatenato l’ira degli utenti? Tutto è partito quando il profilo di un nuovo marchio ha pubblicato sui social una foto che vede proprio l’ex tronista in auto con due amici, facendo intendere di aver violato la quarantena. Questa l’immagine in questione che sta facendo discutere il web.

A quel punto, Damante è stato accusato da numerosi utenti, che l’hanno criticato proprio per la presunta violazione della quarantena. A prendere le difese di Andrea, invece, è stata una fan, che ha affermato come il deejay stesse andando a lavorare, in uno studio musicale, e che dunque l’ex tronista non abbia infranto le norme di sicurezza.

Nonostante la polemica, però, Andrea Damante al momento non ha ancora commentato quanto accaduto. Cosa sarà successo dunque? Il fidanzato di Giulia De Lellis avrà davvero violato la quarantena, o invece si stava davvero recando al suo luogo di lavoro? Non resta che attendere dei chiarimenti in merito per scoprirlo.

Novella2000