Lana Del Rey è fidanzata: sposerà il manager Evan Winiker

Lana Del Rey è ufficialmente fidanzata e sposerà il suo manager, Evan Winiker. La cantautrice ha tenuto segreta la relazione fino ad ora e che è stata confermata da Billboard.

Il 2023 sarà senz’altro un anno da ricordare per Lana Del Rey, sotto ai riflettori per il suo nono lavoro in studio, l’album Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd che ha debuttato il 24 marzo, e per un’altra grande novità che riguarda la sua vita privata. La cantautrice statunitense sposerà il suo manager, Even Winiker a cui è legata sentimentalmente da qualche tempo.

L’ANELLO CON DIAMANTI NELLE FOTO DEL BILLBOARD WOMEN IN MUSIC

Ai fan più attenti non era sfuggito l’anello con diamante all’anulare sfoggiato da Lana Del Rey alla serata di consegna dei Billboard Women In Music 2023, evento nel quale la cantante e poetessa ha ricevuto il Visionary Award.

Del Rey che ha posato per i fotografi in un abito crema dal gusto rétro, non ha nascosto il gioiello che luccicava sulle sue mani ad ogni movimento. Il solitario non lascia spazio a dubbi: la cantante di Born to Die si sposerà presto col suo manager con cui la scintilla è scoccata piuttosto di recente. La love story era stata tenuta al riparo da occhi indiscreti e media ma la coppia è stata comunque vista più volte insieme negli ultimi mesi. Lo scorso settembre la cantante e il manager erano andati insieme al Malibu Chili Cook-Off Festival. Più recentemente, usciti da un ristorante di Pioneertown, in California, i due si erano anche fermati a scattare fotografie con i fan.

CHI È EVAN WINIKER, IL FIDANZATO DI LANA DEL REY

Winiker, che ha quarant’anni – e ha, dunque, tre anni in più di Lana Del Rey – è manager partner presso Range Media e lavora con diversi clienti tra cui MAX e Disco Biscuits. Musicista con esperienza nella band Steel Train, ha lavorato con Jack Antonoff che ha collaborato più volte con la Del Rey prendendo parte anche alla lavorazione dell’ultimo album della cantante. Winiker lavora dal 2021 con Range Media la quale esiste dal 2020, precedentemente aveva lavorato con Full Stop Management. Sul suo profilo Instagram ufficiale ci sono molte foto in cui trascorre del tempo all’aria aperta e col suo cane. Ancora nessuna foto della celebre fidanzata.