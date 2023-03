L’ex-marito di Emily Ratajkowski accusato di molestie sessuali

Secondo quanto riportato da Variety il produttore avrebbe adescato diverse ragazze sul set e su Internet. Dalle accuse emergerebbe il ritratto di un predatore sessuale

Il produttore Sebastian Bear-McClard, ex-marito della modella Emily Ratajkowski, è stato accusato di molestie sessuali da diverse donne. Secondo quanto riportato da Variety, il primo caso risalirebbe al 2016 e coinvolgerebbe una ventiquattrenne che, all’epoca, aveva solo 17 anni. Dopo aver contattato la ragazza su Instagram, Bear-McClard l’avrebbe ingaggiata per una piccola parte nel film Good Time dei fratelli Safdie. La giovane, entusiasta di lavorare con il protagonista Robert Pattinson, non avrebbe però incontrato l’idolo delle teenager, ma avrebbe anzi ricevuto una brutta sorpresa perché si sarebbe ritrovata sul set nuda tra i registi e i membri della troupe, incluso un attore appena uscito di prigione. La ragazza, “scioccata” e “terrorizzata”, ha dichiarato che “la mia angoscia è peggiorata quando dal nulla, [un attore] ha sussurrato nel mio orecchio se “poteva infilarlo dentro” mentre le telecamere giravano. Ho detto “no””. Nonostante l’accaduto, la ragazza ha avuto una relazione di due anni con Bear-McClard. Il produttore, già coinvolto sia nella battaglia legale con Ratajkowski per il divorzio e la custodia esclusiva del figlio Sylvester sia nel contenzioso con i fratelli Safdie per l’estromissione dalla comune casa di produzione Elara Pictures, che secondo alcune fonti sarebbe avvenuta proprio a causa delle condotte contestate, ha ricevuto le denunce di tre donne dalle quali emergerebbe il ritratto di un predatore sessuale.

LE ACCUSE

