Gli ascolti tv del 28 settembre

Ottimi ascolti per “Ulisse-il piacere della scoperta” il programma di Alberto Angela in onda ieri giovedì 28 settembre in prima serata su Rai1. La puntata dal titolo “Nerone e il Grande incendio di Roma” ha totalizzato oltre 2 milioni di spettatori (2 milioni 186 mila) con il 14,2% di share.

Su Rai 2 il telefilm della serie crime americana “Ncis”, ha ottenuto 997 mila spettatori pari al 5,3% di share e a seguire “Ncis Hawaii” è stato seguito da 714 mila con il 4,4% di share. Su Rai 3 il primo appuntamento con la seconda edizione di “Splendida Cornice” il programma condotto da Geppi Cucciari ha raggiunto 895 mila spettatori con il 5,6% di share.

In seconda serata su Rai 1 la puntata di “Porta a porta” con Bruno Vespa è stata seguita da 508 mila spettatori con il 9,4% di share.

Nel preserale e nell’access prime time sempre vincenti i programmi di Rai 1 “Reazione a catena” con il 27,2% e 4 milioni 4 mila spettatori, “Cinque minuti” di Bruno Vespa con 20,8% e 3 milioni 965 mila spettatori e “Affari tuoi” con il 21,2% e 4 milioni 199 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1, in evidenza “Unomattina” con il 20,2% di share e 845 mila spettatori, “Storie italiane” con il 20,3% e 762 mila spettatori nella prima parte, “E’ sempre mezzogiorno” con il 15,3% di share e 1 milione 392 mila spettatori, “La volta buona” con il 12,8% e 1 milione 184 mila spettatori e “La vita in diretta” con il 20,4% di share e 1 milione 687 mila spettatori.

Su Rai 2 “I Fatti Vostri” totalizza il 9,3% di share con 822 mila spettatori nella seconda parte. Nel pomeriggio “Ore 14” ottiene il 7,2% con 752 mila spettatori, mentre “Bellamà short” segna il 4,6% di share e 397 mila spettatori. Ancora nel pomeriggio, per il Golf, la Cerimonia di apertura che ha dato ufficialmente inizio alla Ryder Cup 2023 ha realizzato 174 mila spettatori pari al 2,2% di share.

Su Rai 3 “Geo” ha ottenuto l’11% di share e 902 mila spettatori. “Via dei Matti n.0” registra 782 mila spettatori e il 4,2%. A seguire, l’approfondimento giornalistico con Marco Damilano “Il cavallo e la torre” ha totalizzato 1 milione 145 mila spettatori (6%), mentre “Un posto al sole” segna l’8,5% di share pari a 1 milione 689 mila spettatori.

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a giovedì 28 settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Risultati del 28 settembre 2023

Intera giornata 2:00 – 26:00

TOTALE Rai generaliste + Rainews24

29,5%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24

28,1%

Prima serata 20:30 – 22:30

TOTALE Rai generaliste + Rainews24

29,3%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24

26,3%