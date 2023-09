Daft Punk, in arrivo il nuovo album Random Access Memories (Drumless Edition)

Le celebrazioni per i 10 anni di Random Access Memories dei Daft Punk proseguono con “Random Access Memories” (Drumless Edition), in uscita il prossimo 17 novembre e già in pre-order. Dopo l’uscita, a maggio, di Random Access Memories (10th Anniversary Edition), questa nuova versione dell’album vincitore del GRAMMY Award come Album of The Year elimina tutti gli elementi di batteria e percussioni, facendo così emergere una qualità senza tempo e dando agli ascoltatori la possibilità di immergersi più a fondo negli strati che compongono ogni traccia. L’esperienza dell’album senza elementi di percussioni crea un’esperienza completamente nuova, trasformando completamente le tracce.

L’essenzialità senza la batteria

Within (Drumless Edition) è il primo brano estratto dell’album. Privata della batteria, questa nuova versione mette in risalto la struttura musicale senza tempo della traccia, e il pianoforte di Chilly Gonzales acquisisce una qualità ancora più riflessiva. Nelle operazioni legate al decimo anniversario di Random Access Memories, i Daft Punk hanno presentato Memory Tapes, uno sguardo all’interno della creazione dell’album da parte di collaboratori come Julian Casablancas, Chilly Gonzales, DJ Falcon e Todd Edwards. E in futuro sono previsti episodi con Pharrell Williams, Nile Rodgers, Paul Williams e Chris Caswell. Le interviste per Memory Tapes sono state condotte presso gli Henson Studios di Los Angeles e i Gang Studios di Parigi, negli spazi in cui è stata registrata gran parte di Random Access Memories e dove i collaboratori hanno lavorato. Ogni episodio include una nuova intervista, filmati d’archivio e filmati in studio mai visti prima dei Daft Punk mentre realizzavano quello che poi divenne il loro ultimo album.

La tracklist dell’album

Random Access Memories (10th Anniversary Edition) ha debuttato al #8 della classifica degli album Billboard 200. VARIETY ha accolto l’uscita affermando che “il genio di quest’album brilla più forte che mai… è senza alcun dubbio eccezionale e pieno di musica tra le più belle ed emozionanti del suo tempo”. Random Access Memories è certificato doppio platino, e ha vinto il GRAMMY Award come Album of The Year. Il brano Get Lucky è 8 volte Platino ed è arrivato alla prima posizione dei singoli in UK. Random Access Memories (Drumless Edition) sarà disponibile nei seguenti formati: CD, doppio LP e digitale, inclusa la versione in audio spaziale con Dolby Atmos su Apple Music.



Questa la tracklist di “Random Access Memories” (Drumless Edition):