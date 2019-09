Gemma Galgani imita Marilyn e mostra le mutande, Tina Cipollari le rovina la scena

Siparietto che tocca vette altissime di trash a Uomini e Donne, con Gemma protagonista di una sfilata finita non benissimo. La Galgani ha cercato di imitare la Monroe in Quando la moglie è in vacanza, mostrando però per errore gli slip. Peccato che Tina le abbia guastato la scena, tanto da provocare l’ennesima lite tra le due.

Momento ipertrash nella puntata di Uomini e Donne del 26 settembre, dedicata al Trono Over.

Nello studio di Maria De Filippi è andata in scena una sfilata di moda, incentrata sul tema “La più seducente del reame”.

Immancabile protagonista è stata Gemma Galgani, che si è prodotta nientemeno che nell’imitazione di Marilyn Monroe.

La lite tra Gemma e Tina

Una reinterpretazione un po’ raffazzonata quella di Gemma, che ha tentato di riprodurre la celeberrima sequenza dell’abito alzato da un colpo d’aria in “Quando la moglie è in vacanza”.

Peccato che il vestito indossato dalla Galgani sia color arancio e non bianco come quello immortale della Monroe e, soprattutto, che la canzone “I Wanna Be Loved by You” in sottofondo sia presa da un altro film (“A qualcuno piace caldo”).

Precisazioni cinefile a parte, la scena ha divertito e scioccato allo stesso tempo i presenti in studio, ma è stata in parte “guastata” dall’intervento di Tina Cipollari.

L’opinionista, acerrima nemica di Gemma (una rivalità assoluta e non fittizia, sostiene Gianni Sperti), ha deriso per l’ennesima volta la Dama, andando ad alzarle il vestito per mostrare il lato B. Gemma non l’ha presa bene: “Non era così, questo era un fuori programma. Come ti permetti?! Hai rovinato tutto”. “Ma ti rendi conto che ci hai fatto assistere a quello spettacolo? Hai rovinato a noi la vista”, è stata la replica della Cipollari.

La reazione di Maria De Filippi, la conduttrice non smette di ridere

In realtà, la Galgani aveva già sconvolto il parterre mettendo involontariamente in mostra gli slip poco prima, prontamente censurati dalla regia che hanno oscurato le parti intime al momento della messa in onda. In tutto questo, l’elemento forse più divertente è l’immagine di Maria De Filippi “stramazzata” sul gradino della scala, che si spancia letteralmente dal ridere senza riuscire a fermarsi.

di Valeria Morini, fanpage.it