Gianni Sperti replica a Paola Barale dopo la gaffe dell’ex moglie

Gianni Sperti replica a Paola Barale dopo la gaffe in tv di qualche settimana fa. La conduttrice e il ballerino sono stati sposati dal 1998 al 2002 dopo essersi innamorati negli studi di Buona Domenica.

Da quando le loro strade si sono divise però non parlano volentieri del matrimonio passato e spesso i loro rapporti sono stati descritti come “freddi e distanti”.

Qualche settimana fa però Paola Barale era stata protagonista di una divertente gaffe che coinvolgeva l’ex marito. Ospite di uno speciale di Costanzo su Mike Bongiorno, la showgirl aveva risposto a tono a una battuta dei comici Pio e Amedeo su Sperti.

“Cosa ha accomunato per anni Paola Barale e Gianni Sperti? A: la passione per il ballo. B: le stesse sopracciglia ad ali di gabbiano. C: la capacità di guadagnare in televisione senza fare un ca***”, avevano chiesto, e lei aveva ironicamente risposto: “No, le sopracciglia le aveva diverse allora. Te la dico io la risposta, la C. All’epoca non faceva ancora le sopracciglia, non aveva l’estetista”.

Sulle pagine di Uomini e Donne Magazine, Gianni ha replicato per la prima volta all’ex moglie. “Ero a studiare salsa cubana quella sera – ha confessato -. Ho letto a posteriori sui social di questa battuta e sono andato a vedermi la puntata. Pio e Amedeo sono due comici riconoscibili proprio per la loro irriverenza e a me divertono tantissimo”.

L’opinionista di Maria De Filippi ha affermato di non essersi sentito offeso per le parole della Barale, ma di avere un bel ricordo del tempo trascorso insieme. “Paola ha risposto in maniera ironica ed è stata bravissima come sempre – ha spiegato -. Mi piace pensare che la battuta sulle sopracciglia l’abbia fatta con l’ironia che la contraddistingue. Il ricordo che ho di lei è proprio questo: autoironica e divertente!”.

Il collega di Tina Cipollari però ci ha tenuto a fare alcune precisazioni: “Non ho mai fatto le sopracciglia né all’epoca né oggi – ha detto Gianni -. Dall’estetista ci vado non troppo spesso, ma solo per togliere alcuni peli in alcune parti del corpo, e qui mi fermerei”.

di Redazione, Dilei.it