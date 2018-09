“Gf Vip”, Giulia Salemi non ha dubbi: “Valerio Merola è il mio uomo ideale. Se avesse 30 anni in meno…”

Chi è l’inquilino del Grande Fratello Vip 3 che in queste prime ore sta facendo davvero divertire Giulia Salemi? E’ Valerio Merola che sta tenendo sicuramente banco con il racconto della sua nuova vita divisa tra Montecarlo e Sofia, dove va per motivi di lavoro legati alla produzione di nuovi format.

Il tatto e il garbo di Merola è piaciuto molto a Giulia Salemi. Talmente tanto da farla dichiarare apertamente. In una chiacchierata con le altre ragazze della casa, infatti, l’influencer piacentina si è lasciata andare a commenti sorprendenti sul compagno di viaggio. Giulia Salemi ha definito Valerio Merola il suo uomo ideale.

Secondo la influencer, Valerio Merola è un tipo alquanto particolare: “Uno così mi prende mi gira e rigira. Se avesse 30 anni in meno sarebbe il mio uomo ideale”, dice la bella piacentina, che definisce il Merolone una “persona carismatica, cool, moderna”. Secondo lei, Merola “tratta le donne come queen, come principesse”.

Blitzquotidiano.it