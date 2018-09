Barbra Streisand, 76 anni e un nuovo album con inediti e grandi classici

Walls esce il 2 novembre. E’ l’artista femminile al top dei premi tra musica, cinema e teatro

Barbra Streisand, 76 anni, la cantante (e magnifica attrice di Funny Girl, Come eravamo, E’ nata una stella) che ha stabilito un record con ben sei decenni di album numero 1 in classifica, ha totalizzato 52 dischi d’oro, 31 di platino e 13 di multiplatino ha pubblicato “Don’t Lie To Me” (il primo brano scritto da lei dal 2005) che anticipa l’uscita del nuovo album “Walls” prevista per il 2 novembre. Un disco nel quale l’artista americana ha voluto condensare tutti i principi guida in cui crede e lotta da tutta la vita.

“What’s On My Mind”, la prima canzone che la Streisand ha concepito per “Walls”, “Don’t Lie To Me” e “The Rain Will Fall” sono le tre canzoni scritte da lei e rappresentano proprio la concentrazione dei suoi valori. Oltre a questi brani, ci sono anche versioni di grandi classici come “Imagine” e “What A Wonderful World” e anche di uno standard pop come “What The World Needs Now”. E infine di un altro classico senza tempo come “Take Care Of This House” del leggendario compositore Leonard Bernstein e dell’autore Alan Jay Lerner.

“Partners”, album del 2014, è il 33/o disco della Streisand ad aver raggiunto la Top 10 delle classifiche americane. Barbra è l’unica artista femminile ad aver raggiunto questo traguardo, primato che condivide con Frank Sinatra. È anche l’artista femminile con il maggior numero di dischi al numero 1 nella storia di Billboard: ben 10. Nel corso della sua fortunata carriera ha vinto due Oscar, cinque Emmy, dieci Golden Globe, otto Grammy, uno speciale Tony Award nel 1970 e due Cable Ace Award: è l’unica artista ad aver ricevuto dei riconoscimenti in tutti questi ambiti.

Ansa