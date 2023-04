Sabato 29 e domenica 30 aprile 2023, alle ore 16.30 appuntamento con “Verissimo”.

Sabato

Silvia Toffanin accoglie in studio per la loro prima intervista di coppia Claudio Bisio e la moglie Sandra Bonzi. A Verissimo anche Rosanna Lambertucci con la figlia Angelica, l’attrice Gabriella Pession e l’ultimo eliminato dal serale di “Amici” di Maria De Filippi, il ballerino Ramon. Infine, saranno ospiti Primo Reggiani e Raniero Monaco di Lapio, impegnati nella serie di successo di Canale 5 “Il Patriarca”.



Domenica

Alla luce della riapertura di un’inchiesta da parte del Vaticano sul caso di Emanuela Orlandi, scomparsa il 22 giugno del 1983 a soli 15 anni, sarà ospite per la prima volta a Verissimo, per un’intensa intervista, il fratello Pietro Orlandi.

Inoltre, in studio: Michelle Hunziker e Gerry Scotti, super nonni tornati dietro al bancone di “Striscia la notizia” e il giornalista Paolo Brosio, che ha appena perso la sua adorata mamma. Infine, il percorso di vita di Gianni Sperti e l’amore di una coppia appena nata a “Uomini e Donne”, quella formata da Lavinia e Alessio.