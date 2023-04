Eurovision Song Contest 2023, la prima foto del palco

L’appuntamento con la competizione musicale è per martedì 9, giovedì 11 e sabato 13 maggio

Meno di due settimane all’inizio della sessantasettesima edizione dell’Eurovision Song Contest. La produzione dell’evento ha svelato al pubblico il palco della Liverpool Arena che ospiterà le trentasette nazioni in gara chiamate a contendersi l’ambito trofeo.

Martedì 9 maggio si alzerà il sipario sull’Eurovision Song Contest 2023. In questi giorni gli artisti sono alle prese con gli ultimi preparativi in vista delle prove sul palco, di cui l’organizzazione dello show ha pubblicato la prima immagine ufficiale. Chi vincerà la sessantasettesima edizione della competizione? Le prime quindici nazioni saliranno sul palco martedì 9 maggio, ad aprire la serata la Norvegia rappresentata da Alessandra con Queen of Kings, in chiusura la Finlandia con Cha Cha Cha di Käärijä. La seconda semifinale, prevista per giovedì 11 maggio, vedrà sedici nazioni sfidarsi per uno dei dieci posti disponibili per la finale di sabato 13 maggio. Nel corso delle serate tantissimi artisti internazionali saliranno sul palco, tra loro anche Mahmood, primo italiano ospite di una finale non in programma in Italia. Il cantante ha rappresentato il Belpaese nel 2019 con Soldi e tre anni dopo con Brividi in duetto con Blanco.