Cinema, iniziate le riprese del film “Takeaway”

Sono iniziate sul Monte Terminillo le riprese del lungometraggio ‘Takeaway’, per la regia di Renzo Carbonera (‘Resina’ e il corto ‘La penna di Hemingway’), prodotto da Alfredo Federico e Simona Banchi per 39 Films e Interzone Pictures, una co-produzione italo-tedesca che affronta il tema del doping. Il film sarà interpretato da Libero De Rienzo, Carlotta Antonelli e Primo Reggiani, con la partecipazione di Paolo Calabresi e Anna Ferruzzo.

Rieti e i suoi territori circostanti sono stati luogo di scouting per attori, comparse e maestranze del film. Un impegno da parte della produzione per sostenere e riavviare l’economia locale, particolarmente colpita in questo anno di pandemia da Covid-19.

Maria (Carlotta Antonelli) è un’atleta, una marciatrice. L’orgoglio di papà (Paolo Calabresi), che vorrebbe vederla coronare un sogno di successo. La mamma (Anna Ferruzzo), invece, è più scettica, sebbene Johnny (Libero De Rienzo), compagno della ragazza, che ha quasi il doppio dei suoi anni, sappia come tenere vivo il sogno di Maria e dei suoi genitori. Per questo motivo, Johnny ha il frigo pieno di boccette, avendo aiutato molti giovani con sostanze illegali, nel suo passato da preparatore atletico.

‘Tom’ (Primo Reggiani) è uno di questi e sta cercando Johnny, ritenendolo responsabile del fatto che il doping gli ha rovinato carriera e salute. Ma i piani di vendetta di ‘Tom’ si infrangono quando lui e Maria iniziano una relazione e i dubbi di lei crescono, come una febbre incontrollabile. La resa dei conti è inevitabile in un ambiente così ristretto, così come nel mondo esterno, scosso da debiti e fallimenti, in cui si diffonde un bisogno urgente di nuove speranze. Takeaway è una co-produzione Italia / Germania, in associazione con Laser Digital Film, in collaborazione con Rai Cinema, con il contributo del MIBAC, della Regione Lazio – Fondo Lazio Cinema International e della Trentino Film Commission, con il patrocinio del Coni, del Comune e della Provincia di Rieti.