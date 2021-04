Kate e William festeggiano dieci anni di matrimonio

Per festeggiare l’anniversario di matrimonio, i duchi di Cambridge hanno condiviso due bellissime foto, scattate a Kensington Palace. Sono la sintesi di dieci anni vissuti mano nella mano. «Sono una squadra», racconta chi li conosce bene, «E lui è fiero di lei»

Sono trascorsi dieci anni dal matrimonio diKate Middleton e William d’Inghilterra : era il 29 aprile 2011 e gli occhi del mondo erano puntati su Londra per il primo royal wedding di una nuova generazione di reali, meno formali, più vicini alla gente e soprattutto innamorati davvero.

Per festeggiare l’anniversario sono stati diffuse due nuove foto della coppia, condivise anche via social sugli account ufficiali di Kensington Palace. Due scatti bellissimi, realizzati all’inizio della settimana nei giardini di Kensington Palace dal fotografo Chris Floyd, noto per aver immortalato tanti famosi della musica, da David Bowie a Paul McCartney, e che è riuscito a sintetizzare benissimo la storia dei duchi di Cambridge: sempre stretti l’uno all’altra, complici, naturali nonostante il ruolo.

Una data importante per loro, ma non ci saranno grandi festeggiamenti, almeno stando alle indiscrezioni di palazzo. La famiglia è ancora triste per la recente morte del principe Filippo, nonostante tutti, regina Elisabetta compresa, siano tornati già al lavoro. Kate e William festeggeranno a casa, insieme ai tre figli, George, 7 anni, Charlotte, 6 il prossimo 2 maggio, e Louis, che ha appena spento 3 candeline, ma solo dopo che saranno tornati da scuola.

«William è estremamente fiero di Kate», ha raccontato una fonte vicina alla famiglia al Daily Mail, e in modo particolare per come è riuscita ad adattarsi a quella boccia per pesci rossi che è la vita reale, ossia a vivere perennemente in vetrina, quella stessa situazione che ha fatto scappare Harry e Meghan Markle. «Ha fatto il suo lavoro e gli ha dato una bellissima famiglia, adesso sono una squadra».

Nessuno, del resto, aveva mai nutrito dubbi sull’ex commoner Kate. Mentre camminava sicura davanti a 2000 persone a Westminster, il 29 aprile di dieci anni fa, il mondo si era già accorto che sarebbe stata quella giusta.

