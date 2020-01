Alena Seredova incinta di Alessandro Nasi: “Quando l’amore regala la vita”

Ha scelto Instagram per annunciare a tutti la gravidanza e con un messaggio social pieno d’amore Alena Seredova ha rivelato a tutti di essere incinta del terzo figlio.

Dopo la fine del matrimonio con Gigi Buffon, padre dei suoi due figli, David Lee e Louis Thomas, Alena Seredova ha ritrovato il sorriso accanto ad uno degli appartenenti alla famiglia Agnelli.

Cugino di Lapo e John Elkann, Alessandro Nasi è sempre rimasto lontano dall’Italia a lungo e, dopo un periodo vissuto negli Stati Uniti, ha fatto rientro in patria per conseguire la laurea in Amministrazione aziendale. Imprenditore di successo, a Torino si è affermato dal punto di vista professionale, ma anche sentimentale.

È qui, infatti, che ha conosciuto la donna della sua vita, Alena Seredova, che ha ritrovato il sorriso proprio accanto a Nasi. Il naufragio della storia con il portiere della Juventus, infatti, la fece molto soffrire e per lungo tempo lei decise di dedicarsi ai figli mettendo da parte la sua vita sentimentale. Tentando di non far vivere ai bambini il dramma del distacco dei genitori, la Seredova è sempre stata considerata una madre esemplare per come è riuscita a gestire la separazione, nonostante la sofferenza e la rabbia del tradimento.

Oggi, però, quei problemi sembrano essere un lontano ricordo e in maniera del tutto inaspettata Alena ha annunciato a tutti di essere felicemente incinta del suo terzo figlio, il primo con il compagno Alessandro. “Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre”, ha scritto su Instagram la Seredova allegando lo scatto della pancia abbracciata dalle mani di Nasi.

Immediata la reazione dei fan della modella, che sono accorsi numerosi sul suo profilo social per farle le congratulazioni per la lieta novella. E pensare che, almeno fino a qualche tempo fa, non si faceva altro che parlare di un ipotetico matrimonio tra la Seredova e Nasi ma, ad oggi, sembra che i due abbiano preferito dare la priorità ad altro: un fratello (o una sorella) per David Lee e Louis Thomas. E, visti i due maschietti, forse Alena desidererà colorare la sua casa di rosa per questo nuovo arrivo.

Luana Rosato, ilgiornale.it