Perché Alessia Marcuzzi ha lasciato l’Isola dei Famosi: il comunicato Mediaset

Adesso è ufficiale: Alessia Marcuzzi non sarà al timone dell’Isola dei Famosi 2020, in partenza su Canale 5 il prossimo aprile. Tramite un comunicato stampa Mediaset ha confermato l’indiscrezione degli ultimi giorni e spiegato il motivo che hanno spinto la conduttrice romana a non presentare il reality show per il suo sesto anno consecutivo. Come si legge nella nota stampa la Marcuzzi, in pieno accordo con l’azienda, ha preferito rinunciare alla nuova edizione del programma. Alessia ha scelto di dedicarsi a nuovi progetti lavorativi che si andranno ad aggiungere alla consueta puntata settimanale de Le Iene, che tornerà in onda su Italia Uno da febbraio.

Mediaset non lo specifica ma secondo le ultime indiscrezioni Alessia Marcuzzi presenterà la nuova edizione de Lo Show dei Record, che tornerà su Canale 5 dopo un break di qualche anno. In più sembra certo il ritorno de La Pinella alla terza edizione di Temptation Island Vip, dopo l’ottimo riscontro ricevuto lo scorso settembre, quando ha raccolto il difficile testimone di Simona Ventura.

Al momento Mediaset non ha ancora divulgato il nome della nuova presentatrice dell’Isola dei Famosi 2020 ma pare che la scelta sia ricaduta su Ilary Blasi, che di recente ha rinunciato al Grande Fratello Vip. Di sicuro non ci sarà Simona Ventura, che resta in Rai.

Gossipetv