Ilary Blasi, Natale 2019 a casa sua in famiglia, il 26 va al circo acquatico con i bambini, poi Maldive

Ilary Blasi ha trascorso il Natale 2019 a Roma in famiglia. La bella bionda ha organizzato una mega cena per la Vigilia con tutti i parenti presenti. La festa ha raggiunto il culmine a mezzanotte con l’arrivo di Babbo Natale, per la gioia dei tantissimi bambini presenti. Al suo fianco, chiaramente, il marito Francesco Totti e i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. Anche il 25 e il 26 la Totti family è rimasta a Roma per volare via, però, in serata: destinazione Maldive.

Natale è in famiglia, anche nel 2019. Ilary Blasi e Francesco Totti non rinunciano alla tradizione e vogliono i loro affetti più cari presenti in una ricorrenza così importante. Per tutti momenti di grande svago e felicità.



La presentatrice 38enne si regala pure qualche momento di spensieratezza il giorno di Santo Stefano. Ha portato la piccola Isabel al circo acquatico a godersi uno spettacolo travolgente. Il Capodanno, però, è all’estero.



Dopo un Natale 2019 a casa, nella sua immensa villa, assolutamente in famiglia, per salutare il 2020 Ilary Blasi ha scelto una meta tropicale e calda ed è volata nell’Oceano Indiano, nelle gettonatissime Maldive. Ha viaggiato in prima classe, dotata di sedili che si trasformano in comodi letti per dormire mentre si viaggia.



Poi l’arrivo. Il nuovo anno lo abbraccerà con marito e figli seduta in spiaggia, tra un bagno nel mare cristallino e tintarella.



Gossip.it