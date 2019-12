Alessia Marcuzzi a Dubai con Paolo, Tommaso e Mia per Natale 2019: la famosa località degli Emirati Arabi le piace moltissimo. E c’è anche l’ex Simone Inzaghi con la family

Alessia Marcuzzi adora Dubai e la sceglie nuovamente, anche per Natale 2019. E’ volata nella famosa località degli Emirati Arabi insieme a Paolo Calabresi Marconi e i figli Tommaso, 18 anni, e Mia, 8. La bionda si gode appieno la sua famiglia e si rilassa al caldo, in attesa di tornare in tv.



Alessia Marcuzzi a Dubai alloggia nel lussuosissimo Jumeirah Al Naseem, situato nel quartiere Umm Suqeim. L’hotel, da mille e una notte, è dotato di una spiaggia privata, un centro benessere, una vasca idromassaggio, un ristorante e le attrezzature per gli sporti acquatici.



Non bada a spese per il suo Natale 2019 in famiglia e la sera, insieme ad alcuni amici, con i suoi famigliari, si diverte moltissimo.



Da Dubai Alessia Marcuzzi condivide sul social alcuni scatti della sua vacanza. Il Natale 2019 in spiaggia ha un sapore particolare, unico per la presentatrice, che con il suo Paolo e Tommaso e Mia accanto è felice. Il suo cuore è colmo di gioia.



Sempre a Dubai c’è anche il suo ex, Simone Inzaghi, padre del suo primogenito, insieme alla moglie Gaia Lucariello e il piccolo Lorenzo.



La bella 47enne ha sempre sottolineato quanto sia contenta di avere una famiglia allargata in cui non esistono screzi o attriti. E lo dimostra ancora una volta: il viaggio a Dubai, tutti insieme appassionatamente, per un Natale 2019 indimenticabile, è favoloso.



Gossip.it