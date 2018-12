Elia Fongaro dopo il GF Vip: “Jane? Mia madre era un po’ perplessa”

Elia Fongaro e Jane Alexander sono una coppia a tutti gli effetti: nonostante i dubbi di molti telespettatori del Grande Fratello Vip sulla veridicità della relazione, i due terminato il reality hanno preso a frequentarsi.

L’attrice ha chiuso la sua storia con Gianmarco Amicarelli e l’ex velino, sebbene siano spuntate fuori delle presunte ex fidanzate, ha dichiarato di aver ‘scelto’ Jane come sua compagna. Adesso è proprio Fongaro a raccontare come procede la sua love story: Elia ha detto che tutto procede bene, ma inizialmente la madre ha avuto qualche perplessità su questo amore.

“Mia madre all’inizio è rimasta un po’ perplessa: lei è un po’ vecchio stampo e forse si aspettava che facessi altre scelte. Alla fine, vedendo che sono felice, è felice anche lei”, ha dichiarato Elia durante un’intervita rilasciata alla rivista Grand Hotel. La mamma di Fongaro, quindi, costatando la differenza d’età tra il figlio e Jane non era troppo convinta: l’attrice ha 46 anni mentre l’ex velino ne ha solo 27, ma poi anche la famiglia del modello ha visto che Elia è felice per cui non ha potuto che appoggiare la scelta del ragazzo.

Elia, poi, ha proseguito dicendo che le chiacchiere che sono circolate attorno al questa storia nata sotto i riflettori non sono state un ostacolo per la sua famiglia:”Nella mia famiglia funziona così: non c’è mai stato tempo per i fronzoli. I miei genitori hanno sempre lavorato duramente”, Insomma per i Fongaro le dicerie non hanno alcuna importanza: come l’ex velino ha dichiarato, la sua famiglia ha altro a cui pensare, non c’è tempo di dar retta al ‘gossip’, che poi fra l’altro si è rivelato infondato visto che adesso Elia e Jane si stanno vivendo il loro amore alla luce del solo.

Altro argomento toccato durante l’intervista è stata poi la convivenza: Jane, dopo aver lasciato la casa che condivideva con l’ex compagno, sta andando a vivere in un’altra abitazione. Elia non andrà subito a vivere con lei “Mi piacerebbe molto andare a vivere con lei ma non so se è opportuno adesso”, ha dichiarato Fongaro, il quale poi però ha continuato affermando che sarà con la Alexander che inizierà il nuovo anno “Sicuramente inizierò l’anno con lei, la donna che è arrivata come un faro a illuminare uno dei momenti più bui della mia vita”. Di certo, Jane per Elia diventa ogni giorno più importante.

Francesca Ajello, Ilgiornale.it