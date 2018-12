Torna, su Rai2, la serie tv “The good doctor”

Da oggi in prima serata alle 21.05 su Rai2, torna la serie “The good doctor”, che racconta le vicende di Shaun Murphy (interpretato da Freddie Highmore), un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del Savant. Nel primo episodio, “Un genio silenzioso”, Shaun Murphy lascia il Wyoming, dove ha vissuto un’infanzia travagliata, per trasferirsi in città a fare il suo tirocinio presso il prestigioso dipartimento di chirurgia del San Jose St. Bonaventure Hospital. Brillante, intuitivo, onesto e diretto, dovrà sfidare lo scetticismo dei suoi colleghi. Nel secondo, “Un lavoro sporco”, in ospedale arriva una donna con forti dolori addominali. La TAC evidenzia la presenza di un tumore maligno che aderisce alle arterie rendendone l’operazione quasi impossibile. Shaun suggerisce a Claire e Jared di asportare uno dei reni per avere una visuale sufficiente a rimuoverlo. Nel terzo episodio, “Il dono di Oliver”, Claire e Shaun vengono mandati da Melendez presso un altro ospedale a ritirare un fegato da trapiantare. La donna cerca in vari modi di comunicare con Shaun senza esito fino a quando non capisce che il ragazzo non ama rispondere alle domande.