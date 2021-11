U&D, Diego Tavani rompe il silenzio su Ida Platano: “Sapeva che volevo chiudere”

Uomini e Donne, Diego Tavani ritorna sulle vicende con Ida Platano: “Avevo deciso”

Diego Tavani e Ida Platano sembravano essersi innamorati a vicenda al punto di decidere, forse istintivamente, di lasciare Uomini e Donne per viversi al di fuori, ma i due si sono ritrovati a ‘chiudere’ subito dopo la pioggia di petali rossi in studio. Intervistato a Uomini e Donne Magazine, Diego Tavani ha rotto il silenzio su quanto successo con Ida svelando dei dettagli ulteriori dietro le sue scelte, alcuni addirittura riguardanti le poche ore precedenti la puntata: “La sera prima della scelta io avevo deciso di chiudere con Ida e lei lo sapeva”.



Diego Tavani non si nasconde su Ida Platano dopo Uomini e Donne: “Non volevo provare”

Diego Tavani, quindi, ha deciso di mettere un punto, forse momentaneo, alla sua storia con Ida Platano a Uomini e Donne. A far venire a galla tutti i suoi dubbi è stata anche la parola ‘proviamo’ da parte di Ida, inoltre il cavaliere ha ribadito di considerare la trasmissione come un punto di non ritorno e per questo di volerla lasciare solo con le dovute certezze: “Ida sapeva benissimo che non sarei mai uscito da Uomini e Donne fino a che non fossi stato convinto della donna che avevo di fronte. Nel discorso che ha preceduto la scelta ha usato la parola “proviamo”, ma io non volevo provare“.



Uomini e Donne, Diego Tavani sui motivi del no a Ida Platano: “Questioni da affrontare”

A proposito dei ripensamenti avuti da Diego Tavani, anche attaccato da Tina Cipollari, nei confronti di Ida Platano, a spiegare i motivi che l’hanno portato verso tale decisione è stato proprio il cavaliere a Uomini e Donne Magazine a rompere il silenzio. Diego ha raccontato di avere alcune rimostranze circa alcune questioni riguardanti Ida, su cui ha affermato: “Penso che ci siano questioni da affrontare in coppia, privatamente. So che a volte Ida è stata criticata e non volevo alimentare tali critiche”.

Lanostratv.it