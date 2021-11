I tre Moschettieri tornano con due film nel 2023: titoli, data d’uscita e cast completo

Un cast ricchissimo per una nuova produzione francese de I tre moschettieri, dal romanzo di Dumas, che arriverà al cinema in due film, ad aprile e dicembre 2023

Torneranno al cinema i Tre Moschettieri (che poi erano quattro), non con uno ma con ben due film, stavolta di produzione francese, Pathé, e con un cast molto interessante. Il romanzo di Alexandre Dumas, con relativi seguiti, è stato adattato infinite volte al cinema, più recentemente con I Tre Moschettieri del 1993, con Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, Chris O’Donnell, Rebecca deMornay e Tim Curry e con I Tre Moschettieri del 2011 con Luke Evans, Milla Jovovich, Mads Mikkelsen, Christoph Waltz e Orlando Bloom, Nel 2014 la BBC ha realizzato una miniserie con Tom Burke, Santiago Cabrera, Luke Pasqualino e Peter Capaldi. Ma adesso la storia sta per tornare là dove è nata, ovvero in Francia.

I Tre Moschettieri: il cast dei nuovi film sui personaggi di Dumas

La Pathé ha annunciato i titoli, la data d’uscita e il cast della sua versione de I tre moschettieri. I film, diretti da Martin Bourboulon, si intitolano I tre Moschettieri – D’Artagnan, che uscirà il 5 aprile del 2023 (data internazionale, non conosciamo ancora quelle nazionali) e I tre Moschettieri – Milady che uscirà il 13 dicembre 2023. E questo è il cast completo:

Eva Green nel ruolo di Milady DeWinter; François Civil, D’Artagnan; Vincent Cassel, Athos; Pio Marmaï, Porthos; Romain Duris, Aramis; Louis Garrel, re Luigi XIII; Vicky Krieps, la regina Anne; Eric Ruf, il Cardinale Richelieu, Jacob Fortune-Lloyd il duca di Buckingham; Lyna Khoudri, Constance Bonacieux; Marc Barbé, capitano de Treville; Patrick Mille, il Conte di Chalais; Julien Frison, Gaston De France; Ralph Amoussou, Annibale (un nuovo personaggio ispirato alla storia vera di Louis Anniaba, il primo moschettiere nero della storia.

Le riprese dei due film si svolgeranno back to back in Francia alla fine della prossima estate.

