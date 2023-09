Roberto Bolle con il fidanzato Daniel Lee, coccole e baci

Roberto Bolle e il fidanzato Daniel Lee si concedono un weekend rilassante al largo di Capri con gli amici, ma sulla barca scattano coccole e tenerezze che finiscono nel mirino dei flash.

Il settimanale “Chi” ha paparazzato il ballerino e il designer, che stanno insieme da tre anni, avvinghiati e innamorati più che mai. Bolle si cimenta nei tuffi, lo stilista reduce da una Fashion Week londinese di grande successo lo osserva con gli occhi a cuore.

Roberto Bolle, 48 anni, e Daniel Lee, 37, si lasciano andare agli slanci affettuosi a Capri dove si sono rifugiati con un gruppo di amici per un fine settimana all’insegna del relax. La star della danza mostra il suo fisico scultoreo e perfetto e cattura i flash e gli sguardi del designer britannico che si gode un po’ di riposo.

Bolle ha incantato piazza Duomo

Prima di partire per Capri con Daniel Lee, Roberto Bolle ha regalato una lezione di danza unica e spettacolare in piazza Duomo a Milano dove si sono riuniti tantissimi ballerini trasformando il centro città in una sala prove a cielo aperto. Anche Lee ha celebrato i suoi traguardi professionali mettendo in scena una passerella d’eccezione a Londra con un brand inglese. Tra un impegno di lavoro e l’altro, la coppia sa trovare tempo per un po’ di effusioni. Anche solo per una fuga romantica di due giorni a Capri.

Insieme da tre anni

Roberto Bolle e Daniel Lee si frequentano da tre anni ma sono molto riservati davanti ai fotografi. “Il mio privato è privato, come quello di chiunque altro e non credo servano parole in più – aveva detto il ballerino – Ho sempre parlato con la danza e non sento di dover dire altro o fare chissà quale rivelazione”.