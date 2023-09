I Suoni delle Dolomiti, concerto di Carmen Consoli l’1 ottobre

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, entrambi i giorni alle 12:00, la manifestazione Suoni delle Dolomiti darà il benvenuto alla Banda Osiris e a Carmen Consoli. Saranno i loro, i concerti conclusivi della celebre manifestazione.

DUE CONCERTI MOLTO ATTESI

Già protagonista di edizioni passate del Festival, compresi una performance unica in seggiovia e un concerto all’alba, la Banda Osiris è composta dai talentuosi musicisti-attori Sandro Berti, Gianluigi Carlone, Roberto Carlone e Giancarlo Macrì.

Sabato 30 settembre alle 12.00, il gruppo proporrà una reinterpretazione del racconto musicale di Sergej Prokof’ev Pierino e il lupo, una storia che narra le avventure di un giovane ragazzo e dei suoi amici animali nel catturare un pericoloso lupo.

In questa versione unica a firma Banda Osiris, si vedranno incursioni musicali ricche di sorprese e colpi di scena, per via dell’originale rappresentazione dei personaggi originali.

A caratterizzare l’esbizione sarà soprattutto l’ensemble di fiati, voce e percussioni del Conservatorio F.A. Bonporti di Trento, diretto dal Maestro Francesco Fontolan.

Domenica 1° ottobre l’appuntamento è invece con Carmen Consoli, sempre alle 12.00. Per la cantantessa sarà la tappa conclusiva del tour estivo che l’ha spesso vista al fianco del cantante inglese Elvis Costello.

COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DEI CONCERTI

Il luogo dei concerti è facilmente raggiungibile da Madonna di Campiglio attraverso l’impianto di risalita Pradalago, aperto straordinariamente dalle 8:30 alle 17:20.

Seguendo la segnaletica dedicata a “I Suoni delle Dolomiti”, si raggiunge la location in soli 30 minuti di cammino, con un dislivello negativo di 155 metri fino alla località Larici e una difficoltà valutata come E.

In alternativa, è possibile arrivare da località Cascina Zeledria seguendo il breve percorso numero 265 fino all’inizio della strada e poi seguendo la segnaletica dedicata al Festival. Questa via richiede 45 minuti di cammino, con un dislivello positivo di 180 metri, anch’esso con difficoltà valutata come E.

In caso di cattivo tempo, l’evento sarà spostato al Palacampiglio di Madonna di Campiglio alle 17:30.