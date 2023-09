“Grande Fratello”, Letizia piange per il fidanzato e le manca il papà morto

Al “Grande Fratello” Letizia Petris scoppia in lacrime.

Una musica malinconica le fa pensare il fidanzato: “Spero che non mi stia guardando”, confessa mentre piange. “Sei una cucciola” le dice Heidi per rincuorarla. Poi racconta del rapporto specile che aveva con il padre Osvaldo, morto nel 2020.

Chi è Letizia

Letizia ha 24 anni, è nata a Cesena ed è cresciuta per i primi 13 anni della sua vita all’interno della Comunità di San Patrignano nella quale i genitori, ex tossicodipendenti, si sono conosciuti e innamorati e dove erano diventati delle figure di riferimento. Dopo la laurea in Comunicazione e Marketing, ha iniziato a lavorare come fotografa in uno dei beach bar più noti della riviera romagnola.

Il ricordo del papà

Nella Casa a Paolo racconta che le manca il padre Osvaldo, morto nel 2020. La perdita le ha provocato un dolore troppo forte: “Mio padre era una persona eccezionale, in comunità gli volevano tutti bene… immaginavo il ballo di nozze, ho sempre avuto la visione dell’amore gigante. Questa cosa mi ha sempre fatto soffrire… Mi diceva sempre che ero bellissima. In lui ho sempre visto un uomo forte, grazie a mia madre accoglievo l’anima con il cuore, grazie a papà usavo la testa”.