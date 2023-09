Fiorella Mannoia rassicura i fan dopo l’intervento per l’ernia del disco

“L’intervento è andato bene! Ci vediamo presto! Daje!”. In una story Instagram, Fiorella Mannoia ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute. La scorsa settimana la direttrice artistica di Una Nessuna Centomila, l’evento dedicato alla sensibilizzazione sulla violenza contro le donne in programma all’Arena di Verona il 26 settembre, era stata costretta a rimandare la manifestazione nel 2024 a causa di un’ernia del disco. In seguito alle prime avvisaglie emerse nel corso dei Tim Music Awards la cantante romana, “bloccata a letto” dal problema fisico, aveva diffuso un comunicato sui social: “Certamente per diversi giorni mi sarà impossibile muovermi, fare le prove ed esibirmi sul palco”. Investita da una pioggia di solidarietà, Mannoia ha ora condiviso la buona notizia della ripresa.

IL SIGNIFICATO DELLA MANIFESTAZIONE

Sui social Mannoia aveva ribadito l’importanza dell’evento Una Nessuna Centomila, che “non è solo un concerto, ma soprattutto una raccolta fondi per finanziare i Centri Antiviolenza, e come Fondazione continueremo a lavorare per la prevenzione e contrasto della violenza sulle donne”. All’evento, presentato da Carlo Conti, avrebbero partecipato anche Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Annalisa, Brunori Sas, Elodie, Emma, Ermal Meta, Francesca Michielin, Niccolò Fabi, Noemi, Ornella Vanoni, Paola Turci, Samuele Bersani e Tananai.