I Maroon 5 annunciano la residency di Las Vegas

Da lunedì 3 ottobre ore 10:00 saranno in vendita i biglietti per sedici imperdibili date della band capitanata da Adam Levine che si svolgeranno tra marzo e agosto 2023

I Maroon 5 sono una delle band più importanti al mondo, guidata dal frontman Adam Levine. Il gruppo è atteso da alcune date in giro per il mondo entro fine anno, ma nel 2023 saranno i padroni di Las Vegas.

BEN SEDICI DATE A LAS VEGAS

I Maroon 5 hanno ufficializzato la residency di Las Vegas, ossia una serie di eventi composti da sedici spettacoli in sedici serate che li vedrà protagonisti nella città americana. L’appuntamento iniziale è per il 24 marzo 2023, con i sedici concerti che saranno distribuiti anche tra aprile, luglio e agosto. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10:00 di lunedì 3 ottobre. La residency di Las Vegas è sicuramente un bel modo per distogliere Adam Levine da pensieri più preoccupanti legati alla sua vita privata. Il cantante, infatti, è salito alla ribalta del gossip a causa della modella Sumner Stroh, che lo scorso 20 settembre aveva pubblicato su TikTok alcune chat tra lei e il frontman dei Maroon 5 piuttosto compromettenti. Adam Levine non è single ma sposato con Behati Prinsloo, dalla quale aspetta il terzo figlio e che si è chiusa in un rigoroso silenzio dopo il presunto tradimento del compagno. In realtà, Adam Levine ha replicato a Sumner Stroh non ammettendo direttamente la relazione, ma dichiarando comunque di aver superato i limiti e si è detto pronti ad assumersi la responsabilità delle sue azioni. In attesa di capire quale sarà il destino della coppia, Adam Levine è chiamato a mettere da parte le questioni privati e prepararsi ai prossimi concerti.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEI MAROON 5

Come accennato in precedenza, i Maroon 5 si esibiranno in giro per tutto il mondo entro il 2022, in particolare in Asia. Nel 2023, invece, ci sarà la sopra citata residency a Las Vegas. Detto ciò, andiamo a elencare tutti gli appuntamenti della band:

Lunedì 28 novembre 2022 – Singapore National Stadium, Kallang (Singapore)

Mercoledì 30 novembre 2022 – Gocheok Sky Dome, Seoul (Corea del Sud)

Sabato 3 dicembre 2022 – Tokyo Dome, Tokyo (Giappone)

Domenica 4 dicembre 2022 – Tokyo Dome, Tokyo (Giappone)

Martedì 6 dicembre 2022 – Osaka Dome, Osaka (Giappone)

Giovedì 8 dicembre 2022 – Moa Arena, Manila (Filippine)

Sabato 10 dicembre 2022 – Rajmangala Stadium, Bangkok (Thailandia)

Sabato 31 dicembre 2022 – Acrisure Arena, Palm Springs (Stati Uniti d’America)

Venerdì 24 marzo 2023 – M5LV @ Park MGM, Las Vegas (Stati Uniti d’America)

Sabato 25 marzo 2023 – M5LV @ Park MGM, Las Vegas (Stati Uniti d’America)

Mercoledì 29 marzo 2023 – M5LV @ Park MGM, Las Vegas (Stati Uniti d’America)

Venerdì 31 marzo 2023 – M5LV @ Park MGM, Las Vegas (Stati Uniti d’America)

Sabato 1° aprile 2023 – M5LV @ Park MGM, Las Vegas (Stati Uniti d’America)

Mercoledì 5 aprile 2023 – M5LV @ Park MGM, Las Vegas (Stati Uniti d’America)

Venerdì 7 aprile 2023 – M5LV @ Park MGM, Las Vegas (Stati Uniti d’America)

Sabato 8 aprile 2023 – M5LV @ Park MGM, Las Vegas (Stati Uniti d’America)

Venerdì 28 luglio 2023 – M5LV @ Park MGM, Las Vegas (Stati Uniti d’America)

Sabato 29 luglio 2023 – M5LV @ Park MGM, Las Vegas (Stati Uniti d’America)

Mercoledì 2 agosto 2023 – M5LV @ Park MGM, Las Vegas (Stati Uniti d’America)

Venerdì 4 agosto 2023 – M5LV @ Park MGM, Las Vegas (Stati Uniti d’America)

Sabato 5 agosto 2023 – M5LV @ Park MGM, Las Vegas (Stati Uniti d’America)

Mercoledì 9 agosto 2023 – M5LV @ Park MGM, Las Vegas (Stati Uniti d’America)

Venerdì 11 agosto 2023 – M5LV @ Park MGM, Las Vegas (Stati Uniti d’America)

Sabato 12 agosto 2023 – M5LV @ Park MGM, Las Vegas (Stati Uniti d’America)